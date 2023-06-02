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副刊

飲食

沉浸多元感官釀酒之旅

【明報專訊】踏入6月，又是屬於爸爸的大日子，大家想好了父親節節目未？如果爸爸平日愛飲威士忌，那麼蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker將於中環置地廣場舉辦Blue Label多元感官沉浸式體驗展覽，可能是給爸爸一個最有驚喜的節目。品牌以其釀酒歷史及頂級調和威士忌Blue Label作為今次展覽主題，整個場地分為3部分：首先是安裝了全方位LED屏幕及鏡面地板的體驗館（圖），播放的動態畫面及音效，可為觀眾帶來沉浸式的釀酒之旅；其次是一條營造超時空視覺效果的湛藍隧道，讓入場人士盡情打卡；之後再到一個圓桌體驗環節，以著名酒杯品牌Riedel的2款酒杯，品味威士忌在不同器皿下所呈現的截然不同風格，提升品酒心得。

於展覽期間即場購買1瓶Johnnie Walker Blue Label威士忌，更可獲得1套3款品牌與Riedel合作、限量生產的酒杯禮盒，以及免費酒瓶刻字服務。所以話，入場既可與父親一起品酒，又可打卡放上社交平台「呃like」，最後更可為父親送上特別禮物，真正一次過滿足3個願望。●

Johnnie Walker Blue Label現場售價：$1600（送Riedel酒杯禮盒，售完即止）

展覽日期及時間：6月3至29日上午11:00至晚上8:00

體驗時間：每節約半小時

費用：免費，須網上預約

預約：bit.ly/3q8hBeU

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