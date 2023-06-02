沉浸多元感官釀酒之旅

於展覽期間即場購買1瓶Johnnie Walker Blue Label威士忌，更可獲得1套3款品牌與Riedel合作、限量生產的酒杯禮盒，以及免費酒瓶刻字服務。所以話，入場既可與父親一起品酒，又可打卡放上社交平台「呃like」，最後更可為父親送上特別禮物，真正一次過滿足3個願望。●

Johnnie Walker Blue Label現場售價：$1600（送Riedel酒杯禮盒，售完即止）

展覽日期及時間：6月3至29日上午11:00至晚上8:00

體驗時間：每節約半小時

費用：免費，須網上預約

預約：bit.ly/3q8hBeU