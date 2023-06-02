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旅遊

澀谷喫茶店重生 改良雞蛋布甸

【明報專訊】澀谷青山通的一幢商廈裏，隱藏一家開業約48年的細小喫茶店青山茶館；後來茶館結業，幸有熟客於2020年10月在同址將茶館改建成喫茶サテラ（Satella），使喫茶店得以延續下去，並加入全新餐單，化身新派復古咖啡館。

改建後的咖啡店，保留木製空間、昏暗燈光，洋溢昭和時代的懷舊氛圍。咖啡店主理人中村有里指，他們其實調動過門口、桌椅的擺位，此外也新增桌面、吊燈及擺鐘等，「我們盡量尋找復古風格的家具，配合這裏的懷舊氣氛」。

中村指現時換上了全新餐單，咖啡以精品咖啡為主。現時提供medium blend和satella blend 兩種混合豆，前者選用巴西和危地馬拉的咖啡豆，中度烘焙，酸味和果仁味平衡，適合一般大眾口味；後者以巴西和埃塞俄比亞的咖啡豆深度烘焙，適合上一代日本人的口味。此外，還新增各種來自哥斯達黎加、哥倫比亞、巴西等不同產地的單品咖啡，每日款式不同。

至於一些經典喫茶店的食物也經過改良，雞蛋布甸便是其一。中村分享他們的做法有別於昔日的青山茶館，「我們加入忌廉芝士和煉奶，令奶味更有層次，質地更柔滑」。至於忌廉梳打的新做法，是先在梳打注入蜜瓜糖漿，上面放上雲呢拿雪糕、新鮮檸檬片和車厘子，檸檬的酸爽味道，令整個雪糕梳打的味道更清新。●

喫茶サテラ

地址：澀谷區澀谷1-7-5青山セブンハイツ1F（JR澀谷站B4出口徒步約10分鐘）

IG： kissa_satella

註：最低消費每人1杯飲品

[旅遊]

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