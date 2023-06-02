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湊neo喫茶熱潮 東京昭和澡堂歎手冲咖啡

【明報專訊】疫情期間，香港湧現不少日式咖啡店，但大多「有形無神」，一味在店內堆砌復古物品。現在你大可飛到東京，到訪正宗的日式咖啡店。當中不能錯過近年話題十足的neo喫茶（ネオ喫茶）！

所謂neo喫茶，是向喫茶店（和式咖啡店）致敬的新派復古咖啡店，最大特色是店舖重現昭和時代（1926至1989年）的懷舊氛圍，同時提供流行的餐飲元素。Neo喫茶備受日本文青喜愛，周末經常出現人龍，動輒要排隊逾半小時。今次帶大家到3家東京人氣的neo喫茶，其中一家更位於建築物有近百年歷史的公共澡堂內，非常適合打卡！

東京的「下町」老街現存大量昭和時代建築，上野與淺草所在的台東區是其中之一。近年區內不少舊建築活化成為咖啡店，包括了今次介紹的新派復古咖啡店rébon Kaisaiyu，前身是百年歷史的錢湯（即公共澡堂）「快哉湯」。

快哉湯於明治末期開業，1923年因關東大地震倒塌，1928年重建後重新營業，直至2016年結業。由於它是少數保存良好的昭和錢湯，社區出現希望保育的聲音。輾轉之間，由擅長活化歷史建築的YAMAMURA公司，以「保育‧再生」和「連結社區記憶」的設計概念下，歷時2年施工活化。竣工後成為辦公室及lounge，並新增木結構加固建築，同時保留舊錢湯的各種元素，例如正門的瓦片屋頂、富士山「錢湯畫」、懷舊體重計、刻有「快哉湯」的擺鐘、分隔男女更衣室的鏡子牆、插着木牌的鞋櫃等，令人好像搭上時光機，回到昭和時代的公共澡堂。於2020年夏天，更衣室位置開設咖啡店rébon Kaisaiyu。

快哉湯是昔日鄰里的聚腳點，重建後亦成為人們聚集的休憩場所。咖啡店主理人多田說：「許多長者來飲杯咖啡，就像以前在錢湯一樣，有個地方與老街坊相聚，寒暄幾句，指着店內的舊物話當年。」同時，也吸引了對昭和文化有興趣的年輕人，藉此傳遞錢湯的歷史和文化。

店內炒豆 講究產地

在這懷舊空間可享用時下流行的咖啡店餐飲，例如手冲咖啡、抹茶拿鐵，還有味道像淡乳酪的自家製咖啡啫喱牛奶，以及手工烘焙甜點等。他們對咖啡產地十分講究，選用哥倫比亞、越南、危地馬拉、中國雲南等不同風味的咖啡，並在店內炒豆以保持鮮度。

店內的招牌美食，是一款名為mariage plate的雪糕咖啡拼盤，客人可自選1款手工雪糕和1款咖啡。「日本人在錢堂冲涼後吃雪糕的形象深入民心，設計菜單時，我便覺得一定要有雪糕。」多田說。現時雪糕提供藍莓、澳洲Mörk朱古力、奇異果和湘南黃金蜜柑4款口味，記者推介湘南黃金蜜柑味，果肉帶金黃，甜中帶酸爽和柑香，啖啖果肉，落足重料。這款雪糕可搭配哥倫比亞咖啡，咖啡明顯的果酸味，與蜜柑的酸爽搭配得宜。最近咖啡店也新增輕食午餐，包括自家製湯品、麵包、沙律和前菜，定期更新湯款。順帶一提，咖啡店位處住宅區內，最初還以為較隱藏，但原來跟東京Metro地鐵入谷站只相距約3至5分鐘步程，比想像中容易找到！●

rébon Kaisaiyu（レボン快哉湯）

地址：台東區下谷2-17-11

IG：rebon_kaisaiyu

註1：部分菜單會因時令而轉換

註2：每人最低消費1杯飲品或1款食品

● 日本旅遊錦囊

入境：持特區護照毋須簽證

航班：6月份香港往返東京成田機場，國泰4444港元起、香港快運2092港元起，連稅及燃油附加費

文：陳麗斯

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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