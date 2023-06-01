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Star Chic

Life & Style

star chic：法國女星Pom Klementieff 玩味錯視圖案 黑白顯個性

【明報專訊】錯視圖案是一種極具趣味的藝術形式，透過「錯視」可創造出令人驚訝的效果。在時尚界中，錯視圖案亦被廣泛應用，讓服飾更具玩味與層次感，例如可以在白tee印上黑色的錯視圖案，提升這件簡單fashion item的可塑度，兼展現出穿者的個性和時尚品味。今次的主角法國女星Pom Klementieff，為大家示範穿出錯視圖案tee的型格味道。

在Marvel電影《銀河守護隊 2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）以「螳螂女」角色亮相的法國女星Pom Klementieff，在戲中常說出無厘頭的逗趣對白，予人可愛又帶點傻氣的形象。現實中，這位「螳螂女」原來是位3國混血兒，母親為韓國人；父親則擁有俄法血統，Pom的一張亞裔混血面孔，加上一頭金髮，更予她一股充滿型格的時尚氣場。

錯視bra top圖案 暗黑哥德式格調

在早陣子舉行的Alexander McQueen 2023秋冬時裝騷，以嘉賓身分現身的她，身穿品牌一件白色圖案tee亮相，當中印有錯視bra top圖案，造型流露強烈個性，既突顯出她的自信和勇氣，同時也帶有一點調皮和玩味。當然，Pom在配搭方面亦下了一番心思，特別搭配上黑色皮革手套，務求呼應白tee上bra top圖案的暗黑哥德式格調，令整體造型的視效與風格更趨平衡；另外，皮革手套的質感和光澤感，也為整個造型增添了一分dress up感覺，讓造型顯得更獨特和驚艷，即使作為一套出席時尚場合的衣著打扮，不但絕不失禮，更相當的引人注目。

印上1990年代喱士邊slip dress

要數時尚界的經典錯視圖案（Trompe L'oeil），相信非Jean Paul Gaultier莫屬。早在上世紀1990年代，他便把Trompe L'oeil繪畫技術結合時尚創作，於衣服上大玩錯視印花，讓人對性感的身體線條產生想像空間，不但極具創造力，又不失幽默感。時隔30多年，Y/Project創意總監Glenn Martens再把「師父」Jean Paul Gaultier的經典發揚光大，與品牌聯乘推出一系列Trompe L'oeil錯視印花服飾，當中的一款迷你連身裙，印上了1990年代的大熱的喱士邊slip dress，玩盡那些年的經典。

要呼應slip dress的玩味格調，可以內襯對比色的tee，增添造型的層次感。在配飾方面，當然少不了1990年代代表之一的choker與shoulder bag，再加上一對皮革短靴，讓「性感」的slip dress增添型格氣息。

WHO: Pom Klementieff

WHERE: Alexander McQueen 2023秋冬時裝騷

WARDROBE: Alexander McQueen

查詢：Alexander McQueen 2653 8468（K11 MUSEA店） Celine 2805 8666（ifc店） Farfetch www.farfetch.com Fendi 2524 1339（置地廣場店） Harvey Nichols 3968 2668（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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