the buzz：韓國設計師Jo Bonbom專訪 中性時尚 設計多功能服飾

韓裔設計師Jo Bonbom於2020年創立個人同名品牌Bonbom，風格游走於正裝與街頭服飾，配以大膽誇張的剪裁輪廓，予人前衛鮮明的印象。從品牌的Instagram可見，有不少當紅K-pop偶像如女團BLACKPINK、aespa、NMIXX，以及男團GOT7成員金有謙等也曾穿過他的設計，自然讓人對這名年輕設計師產生興趣。

接觸多元文化 曾於Y/Project工作

每個時裝設計師的理念和設計風格，大多受他們的背景和經驗影響。韓國出生的Jo Bonbom成長於美國得州，隨後到倫敦修讀男裝設計，後到巴黎在時裝潮牌Y/Project擔任工作室助理。如此豐富的「跨地域」生活和工作體驗，讓Jo Bonbom有機會親身體驗和觀察不同文化，大大擴闊了國際視野，當中尤以在Y/Project的工作經驗，對他的設計風格路線影響最深遠。Jo Bonbom稱：「在Y/Project工作期間，我得到了相當寶貴的經驗，學會如何運用創意剪裁和縫紉技巧來創造服飾，也學會了如何將自己的想法轉化為街頭風格的服裝，我特別對設計牛仔的衣服飾物、皮毛外套感到興趣。」有機會與品牌創意總監Glenn Martens工作相處，亦為Jo Bonbom帶來很大啟發，「從他身上，我領會為時裝騷注入亮點的重要，還有對創作時尚造型的相關知識」。Glenn Martens亦常強調要懂得創造既有感覺又具功能的服裝，他這句說話時刻提醒Jo Bonbom，這是作為時裝設計師的要訣之一。

柔軟面料 增加舒適流動感

因此在Jo Bonbom的設計中，通常都會將不同面料和細節融合在一起，以創造出兼顧感性和造型的設計。例如他會選擇運用柔軟的面料來增加舒適感和流動感，同時透過獨特的細節和剪裁，增加視效和時尚感。Jo Bonbom認為平衡穿者情感和打扮的要素，需要對目標受眾作深入研究和了解。「我會透過研究當今的時尚趨勢、文化和社交媒體，來了解受眾的需求與喜好，並從中尋找一個獨特的平衡點，使設計能夠引起消費者的共鳴。」

打破男女裝之間界限

作為一名新世代設計師，Jo Bonbom設計風格傾向多元化，強調中性時尚理念。他深信男女都應該可以穿著同樣的衣服，不應因為性別而受到限制。「即使我最初主修男裝，但在Y/Project工作時，我意識到沒有必要在男女裝之間建立嚴格的界限，當中只有尺寸分別，才是真正需要注重的地方。」從他的設計中，不難發現很多fashion item都可以被男、女穿著，例如短身西裝外套、馬甲式上衣及短褲等，設計理念旨在打破男女裝之間的嚴格界限，Jo Bonbom表示：「我希望能成為一名能夠為兩性創造包容和多功能服飾的設計師，為兩性都能夠感受到衣服所帶來的自信和魅力 。」●

蒐羅各地時裝品牌

連卡佛除了延續一貫對新進時裝設計人才的支持，每季也會持續蒐羅各地品牌的設計，擴闊大家的時尚視野。

印尼設計師Biyan Wanaatmadja於1985年在家鄉爪哇泗水創立的個人品牌Biyan。他從故鄉汲取靈感，將印尼文化元素和西方訂製時裝融入設計，創造出奪目的印花圖案和精緻的裝飾。每件設計也以人手刺繡，並拼接絲綢和喱士，細節一絲不苟。●

意大利品牌Calcaterra由設計師Daniele Calcaterra於2014年創立，設計風格源自其對廓形和流暢線條的哲思，主打立體剪裁與利落線條。服飾採用意大利布料和品質上乘的日本織物製造，創新的服裝輪廓和精緻的面料，在現代設計中脫穎而出。●

生長於韓國的Jiyong Kim，曾擔任LV前男裝創意總監Virgil Abloh的設計助理。其同名男裝品牌的目標是創造出具有永續時尚概念的服飾設計。2023春夏系列運用獨有的「日光漂染」加工布料方法，過程只使用純天然成分，推動可持續時尚。●

澳洲設計師Toni Maticevski創立的同名品牌，以簡潔利落剪裁而聞名，擅長以布料創造如雕塑般的服飾，垂墜立體而流暢的剪裁，充滿藝術美感，並以獨特的輪廓襯托出女性的體態。●

新進韓國時裝品牌RECTO，創辦人兼創意總監Juyoun Jung在韓國修讀時裝設計和藝術管理，於2014年推出首個系列，品牌主張「中性」、「高雅」和「靈活」的風格。●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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