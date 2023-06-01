明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

showcase：高端訂製巡迴展 頂尖華麗衣飾傾囊而出

【明報專訊】自去年Alessandro Michele離開Gucci，可能至今仍有時裝人感到若有所失，而接替藝術總監一職的Sabato De Sarno又還未上任，在要職懸空期間若品牌發展有所減緩亦可以理解。不過事實上Gucci這段時間非但沒有半點怠慢，一連串的大型展覽、時裝騷、全新系列發布等更是馬不停蹄。早前品牌在港舉辦了Gucci高端訂製巡迴展，便將品牌最頂尖華麗的衣飾傾囊展出。

Gucci近個多月舉辦的活動，以及眾星穿上品牌衣飾出席大型場合的曝光率均非常驕人。（圖1左起）例如今年4月底在上海舉辦的Gucci Cosmos大型展覽，眾多藝人參與開幕典禮，其中舒淇以一身閃爍縷空晚裝現身，艷壓群芳；5月初的Met Gala 2023眾星雲集，飾演《小魚仙》的年輕女星Halle Bailey，穿上Gucci一件訂製白色蕾絲亮片刺繡晚裝和一件如巨型斗篷的荷葉邊外套，顯得格外光芒四射；5月中在韓國首爾舉辦2024早春度假系列的大型時裝騷，日本女星三吉彩花身穿質感亮澤而剪裁優雅的裙裝，襯以同色系的Gucci Bamboo 1947手袋，散發一股獨有東方仙氣；荷李活女星Salma Hayek Pinault既為開雲集團主席François-Henri Pinault之妻，在出席第76屆康城影展時，便佩戴了一組Gucci高級珠寶；在同一場合，新進女星Julia Garner亦穿上Gucci的一件訂製雪紡晚禮服，並襯以Gucci高級珠寶的一雙祖母綠耳環。

以上與Gucci有關的活動中，女星們穿上品牌高端的衣飾不但令人歎為觀止，女士看見也必羨慕不已。不過品牌早前於置地廣場專門店舉辦的Gucci高端訂製巡迴展，當中作品分分鐘比以上女星所穿的有過之而無不及。其實Gucci每年均推出兩個專屬系列，並會在世界各地舉辦高端訂製巡迴展，繼3月於日本及4月於北美幾個城市後，香港早前亦成為一站。

私人訂製女裝 獨一無二

在港展出的包括晚裝、套裝和其他特定女裝設計，可供私人訂製。其中以晚裝最能彰顯Gucci極致的破格巧思，其設計圍繞1940年代的時髦精緻設計，也帶點1990年代的離經叛道。不少設計也強調品牌的精湛工藝，例如雞尾酒裙裝胸前的刺繡皮革花簇中間飾有精細羅緞環、令身體曲線若隱若現的層層裝飾褶縐晚裝、由迷你亮珠連接而成的花卉圖案，以及由淺粉紅到深紫色蕾絲構成的華麗長裙等。以上提及的禮服裙製作需時，約需要10多至20周，有些款式甚至只限生產一次，堪稱獨一無二。配合Gucci Lionhead和Flora的高級珠寶系列，效果更絢麗華貴，恰如一場略帶叛逆卻精緻華麗的時尚盛宴。

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Nicole Peng（Primo）

化妝及髮型：Tifa Tai

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

相關字詞﹕高級珠寶 高訂時裝

上 / 下一篇新聞