明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Feature

Life & Style

攝影展覽：Andreas Gursky改變視覺空間

【明報專訊】德國Düsseldorf School of Photography是其中一個極具影響力的藝術學府，攝影大師Andreas Gursky（A，圖右）亦是學府的畢業生。今年意大利Bologna Fondazione MAST基金會成立10周年，亦是其背後的G.D S.p.A.集團誕生百周年，特別以這位大師的個人作品展Andreas Gursky. Visual Spaces of Today作為首個紀念活動，貼合基金會Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia（藝術、實驗和技術製作）之意。

作品表達means of production

與攝影師本人聯合策展的Urs Stahel（A，圖左）表示︰「選擇以這個展覽為紀念展，是因為Andreas Gursky的作品能表達means of production（人類生產手法），貼合我們的最新口號Making work a culture and culture a work。他的巨型攝影作品具有改變展示空間的能耐之餘，亦能代表到攝影由迷戀現實步向迷戀現實形象的漸變過程，讓現實與作品變得模糊，而現實世界則變成攝影與電影中的『現實』的基礎，從而取代了現實世界。」展內共有40幅作品，當中有兩幅港人絕對熟悉，分別是Kodak, 1995中的北角柯達大廈（B），以及Hong Kong Shanghai Bank III, 2020（C）。其他名作如99 Cent,1999和Salinas, 2021，同步呈現人的力量及渺小。

網址︰www.mast.org

文：Dawn Hung

上 / 下一篇新聞