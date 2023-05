除了在中環巨型戶外熒幕,以3D視效V.S.O.P NBA 2023限量版廣告為籃球迷及干邑愛好者帶來臨場感十足的體驗,品牌早前也將K11 MUSEA 6樓戶外草坪,搖身一變成籃球場主題的體驗空間,場內設有籃球裝置藝術及拍照區,並以籃球為靈感調製V.S.O.P雞尾酒。場內同時展出由Freaky Debbie以球衣精心改造的高訂時裝作品及本地藝術家KATOL以香港文化為設計概念的籃球藝術作品。另外,品牌舉行了首屆軒尼詩街頭籃球挑戰賽,由本地隊伍Made In Chai City與南華體育會男子籃球隊到青衣Hennessy In the Paint籃球場,上演一場熱血沸騰的籃球表演賽,拉近干邑與籃球的關係。

查詢:hk.hennessy.com

整理:張曉冬