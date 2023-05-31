Watch News：煙熏三文魚表盤現身 展現漸變色調

腕表系列的靈感源自1920及1930年代最早期的高速火車，並以此命名，重新演繹其圓滑曲線。腕表採用40毫米枕形不鏽鋼表殼，防水深度達120米。採用人體工學設計，腕表配搭無表耳表殼及一體式精鋼鏈帶。中層表殼側面採用鏤空及緞面修飾，以磨砂及拋光交錯打磨。腕表上方覆以微弧形藍寶石水晶鏡面，鏈帶結構精細複雜，依照手腕形狀設計，呈現流暢線條。所有鏈節均以鉸接方式相連，帶有柔和波浪形狀，表面均經過拋光及垂直拉絲處理。

雖然都是三文魚色表盤，Moser在色調處理上帶來有趣演繹，將品牌的經典煙熏處理融入三文魚色設計，當手腕轉動時表盤會展現出漸變的不同色調，包括由三文魚色到黑色中間的金色和朱古力色。這枚特別色調的腕表也是限量製作的特別版，只會限時銷售1年。

腕表上指示小時及分鐘的3D立體指針由兩個部分組成，嵌入含有Super-LumiNova夜光物料的創新陶瓷基底材質Globolight。為腕表提供動力的則是品牌自行研發、設計和製造的HMC 200自動機芯，飾以品牌特色雙條紋，具有大型鐫刻實心金擺陀，保證至少3天動力儲存。

查詢：2887 5518

文：張曉冬

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