明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

Watch News：煙熏三文魚表盤現身 展現漸變色調

【明報專訊】近年不少品牌也推出三文魚色表盤，H. Moser & Cie.（下稱Moser）最近亦推出全新Streamliner Centre Seconds Smoked Salmon煙熏三文魚色表盤新作。品牌CEO兼飛蠅釣老手Edouard Meylan笑言，「三文魚品種繁多，品牌靈感並非來自傳統的大西洋三文魚，而是其罕見的遠親『銀鮭』，每條魚再以蘇格蘭威士忌秘方熏製，才能讓魚肉呈現這樣特殊的色彩」。

腕表系列的靈感源自1920及1930年代最早期的高速火車，並以此命名，重新演繹其圓滑曲線。腕表採用40毫米枕形不鏽鋼表殼，防水深度達120米。採用人體工學設計，腕表配搭無表耳表殼及一體式精鋼鏈帶。中層表殼側面採用鏤空及緞面修飾，以磨砂及拋光交錯打磨。腕表上方覆以微弧形藍寶石水晶鏡面，鏈帶結構精細複雜，依照手腕形狀設計，呈現流暢線條。所有鏈節均以鉸接方式相連，帶有柔和波浪形狀，表面均經過拋光及垂直拉絲處理。

雖然都是三文魚色表盤，Moser在色調處理上帶來有趣演繹，將品牌的經典煙熏處理融入三文魚色設計，當手腕轉動時表盤會展現出漸變的不同色調，包括由三文魚色到黑色中間的金色和朱古力色。這枚特別色調的腕表也是限量製作的特別版，只會限時銷售1年。

腕表上指示小時及分鐘的3D立體指針由兩個部分組成，嵌入含有Super-LumiNova夜光物料的創新陶瓷基底材質Globolight。為腕表提供動力的則是品牌自行研發、設計和製造的HMC 200自動機芯，飾以品牌特色雙條紋，具有大型鐫刻實心金擺陀，保證至少3天動力儲存。

查詢：2887 5518

文：張曉冬

[Watchout]

相關字詞﹕三文魚色 陀飛輪

上 / 下一篇新聞