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「複雜功能製表大師」登港 武士刀 未來汽車 化身腕表

【明報專訊】Franck Muller擁有「複雜功能製表大師」的美譽，每年也會在其自行舉辦的世界頂級鐘表展（WPHH）中發布全新腕表作品。早前品牌在港成立全新辦公室，並特別將年度新作帶來香港，展示一系列Vanguard新款腕表，以及世上首款酒桶形中央陀飛輪腕表Grand Central Tourbillon Flash。

首款酒桶形中央陀飛輪

Franck Muller今年推出世上首款酒桶形中央陀飛輪腕表Grand Central Tourbillon Flash，設計靈感源自未來汽車世界，簡約設計配搭拋光的表盤和色彩奪目時標。品牌將陀飛輪從6時位置移至表盤中心的焦點位置，時針和分針圍繞中央陀飛輪框架運行。表款採用Cintrée Curvex CX表殼，設計與表圈分離，通過雙色調處理增加腕表的層次，突出腕表的曲線美感，分別備有閃耀橙、熒光綠和鐵青色3種顏色選擇，令創新機芯設計的腕表更為突出。

搭配Cintrée Curvex表殼的Retrograde Hour Tourbillon腕表則是品牌首次在女裝表上結合逆跳時針功能和陀飛輪的款式。其讀時方式十分特別，腕表的逆跳時針沿220度弧形運作，當指針走到右邊的「6時」位置，便會立即跳回左邊的起點。配合腕表上半部分的圓弧時針顯示，下半部分加入了陀飛輪裝置，消除地心引力對機芯走時誤差的影響。玫瑰金鑲鑽款配搭Color Dreams色彩數字時標，表殼、陀飛輪外圍及表冠均以手工鑲嵌鑽石，工藝精湛。

首次製作鏤空自動上鏈機芯

說到品牌近年力推的王牌系列，自然非Vanguard莫屬，今年亦推出多款新作。當中重點是採用鏤空設計的Vanguard Slim Skeleton超薄腕表，搭載品牌首次製作的鏤空自動上鏈機芯，厚度只有4.3毫米。外殼線條流暢簡潔，突顯光滑弧形表殼。平衡鏤空機芯的輪廓，配搭系列高辨識度的標誌時標數字設計，腕表分別有玫瑰金與白金兩款顏色，以及鑲鑽與無鑽石款式選擇，配搭鱷魚皮表帶。

大馬士革鋼堆疊表殼

品牌從古代武士刀格鬥藝術汲取靈感，創作Vanguard Damas和Vanguard Damas Racing兩款腕表，表殼和表盤同樣以大馬士革鋼材質製作而成。品牌將奧氏體不鏽鋼（Austenitic stainless steel）和無磁性不鏽鋼兩種鋼材堆疊，塑造出合金的不同層次。此工藝已獲國際專利，具有極高的抗衝擊能力，且不含任何雜質。Vanguard Damas為三針基本款，Vanguard Damas Racing款式則採用鏤空設計，由大馬士革鋼切割數字及鏤空日期盤，兩個表款均搭以光滑黑色羅緞皮革表帶。

另一枚新作Vanguard Slim Vintage則顧名思義以復古為主題，精緻表殼搭載纖巧自動機芯，表盤中央點綴日內瓦飾紋，6時的計秒器令人聯想起Belle Époque（歐洲黃金時代）。手工拋光打磨表鏈或羅緞皮革表帶連接到Vanguard的精緻表殼中，無縫嵌接效果適合不同手腕尺寸的人士佩戴，顏色包括三文魚色、淡綠色、白銀色、天藍色和摩卡咖啡色，令人回想黃金時代的優雅氣息。

Crazy Hours 20年 配藝術手繪時標

今年是Franck Muller經典表款Crazy Hours誕生的20周年，壓軸話題作便是以此為主題的Vanguard Crazy Hours by Hom Nguyen限量版腕表，找來擁有越南血統的法國藝術家Hom Nguyen合作設計，Hom Nguyen在20年前購買人生的第一枚Franck Muller腕表，此次合作對他來說別具意義。表盤上的手繪時標帶點奇幻藝術感，展現藝術家想像力。專利的Crazy Hours機制提供獨特的讀時方式，時標數字並非以常見順序排列，每隔60分鐘，中央時針會跳往下一個正確的小時位置報時，而分針則會按照傳統60分鐘周期順時針圍繞表盤運作。每枚腕表均以特色展示盒盛載，除了腕表鑑定證書外，另提供附有藝術家簽名的鑑定證書。腕表提供精鋼、鈦合金、陶瓷和18K玫瑰金等款式，備有41、43或45毫米尺寸選擇，因應款式限量發行50枚或100枚。

查詢：2314 1181

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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