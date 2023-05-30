言語自聊：從鸚鵡學舌到靈活運用

從不同環境逐步理解詞彙

Gestalt language acquisition是一種語言學習模式，它認為孩子會從一整句「整體形式」的學習開始，最終以創造、自發的言語表達方式結束。這個模式的初期階段，孩子傾向說出「整體形式」，好像鸚鵡學說話一樣，沒有區分單詞，也不理解句子或段落中的句法結構。然而，隨着孩子對語法和句法規則的理解增加，他們能夠分析這些「整體形式」，並開始重新組合段落和詞語，形成自發的表達方式。最終，孩子能夠自行運用學習到的詞彙和句式來表達。

當孩子學習新的詞彙時，gestalt language acquisition理論認為孩子會先學習單個詞彙的整體形式，然後逐漸理解詞彙的語法和句法規則，最終運用詞彙作自發的言語表達。例如：不少爸媽希望孩子學習「分享」這概念，可能會把「你要同朋友分享㗎」這句說話放在嘴邊。根據gestalt language acquisition，孩子可能會先以整體形式「你要同朋友分享玩具㗎」學習「分享」這詞語，而不是單獨理解「分享」這個詞彙，所以我們很常聽見一些年紀小的孩子會老成地說「要同朋友分享玩具㗎」這句話，但隨着孩子在不同情况下聽到「分享」這詞語，例如從學校教師或是遊樂場中的其他小朋友中聽到，孩子會逐漸理解到「分享」這詞彙是什麼意思，以至怎樣用這詞彙溝通。這個時候，家長可以逐漸引導孩子使用單獨的詞彙「分享」來表達分享的概念，最後讓孩子靈活地運用這詞彙。

營造豐富語境 激發表達能力

由此可見，孩子其實無時無刻都在學習語言，而要活用gestalt language acquisition這理論來支援孩子的語言發展，提供豐富的語言環境以促進孩子對語法和句法規則的理解是很重要的。爸媽可以通過閱讀書籍、多與孩子對話等活動來實現，當孩子有愈多的語言刺激，他們就會開始分析和重新組合段落和詞語，形成自發的表達方式，靈活地運用學習到的詞彙、語法，甚至不同的句式。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第451期]