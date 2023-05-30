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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

教大GPS：對子女成績作合理預期

【明報專訊】身為教育工作者，筆者經常都會聽到家長對其子女前途的憂慮：擔心子女學業成績追不上，將來入不了心儀的名牌大學學科，又或者是畢業後找不到有前景的工作等。

為人父母者有以上的憂慮固然是人之常情。然而，世界變幻莫測，很多事多想無益，筆者認為讓高中或以上的年輕人自己去處理這些問題，始終比較恰當。一方面，14、15歲青少年的心智發展水平跟成年人比較，其實相距已不遠。另一方面，年輕人正處於反叛階段，對外來壓力會比較敏感，家長的關心對於他們來說，很容易會視為干涉。再者，世界在變，未來的工種及所需的相關知識和技能要求仍存在很多未知，在目前一刻仍未有定案。倘以現時的框架去限制年輕人的思維，只會徒勞無功。最重要的是，每個人的人生該怎樣走，始終應該由當事人去決定。父母能夠做的，主要是提醒和支援。

一味谷成績 難發掘專長

對於小學乃至初中學生的家長，又該怎樣為其子女的學業成績作適切的預期呢？筆者希望可以為他們提供一些線索。一般父母對於子女的學業成績寄予厚望，願意投放大量資源培育子女成才。然而，這往往忽視了子女的專長和能力。加上環境決定論流行，很多父母以為只要「肯花多點錢給子女去上上堂、補補習」，學些解題、答題技巧，就可以追回學業成績。對於以上行為，筆者當然不能完全否定。然而，任何附加形式的增補式學習，都只能解決一些在學習上容易或可以處理的困難和障礙，對於發掘和擴闊子女的專長是沒有根本的幫助。更何况擁有同樣想法的父母，又怎可能得你一個？於是最後結果當然是打個和，大家在同一起跑線上重新開始。

學業成績≠將來成就

於此，筆者建議父母不妨先回顧自身家族成員的學業成就概况，包括父母自己讀書時的表現與成就，以及家族內親戚的學業成績。要注意的是，筆者並不是指天資、遺傳或家庭因素等先天條件決定一切，但家長可以以宏觀的角度（包括子女的專長）去審視孩子的成長，然後才對子女的成績作一個合理的預期，避免因勉強子女追求學業成績而影響親子關係。

再者，在學時的學業成績並不等於將來的成就。於現今世代裏，基本語文溝通及科技應用能力，對於孩子的長線發展，實在不能或缺。家長培養子女的抗逆能力和品格，幫助孩子順着個性發展他們個別的志趣與潛能，讓孩子長大後能夠主動為自己創造更好的環境，發展自己的興趣及職業，在複雜多變的世代中，才是關鍵所在。

文：黃偉鴻（教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第451期]

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