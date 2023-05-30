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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：採購小偵探 超市學理財

【明報專訊】各位家長，是時候與小朋友策劃一趟理財體驗，讓小朋友成為採購小偵探，學習如何管理金錢！一起看看以下3部曲，簡單將理財體驗融入小朋友的生活：

1.生活物品分「需要」與「想要」

平日添置生活物品的重任大多由家長負責，若小朋友能參與其中，定能讓他們學習更多。首先，家長可委任小朋友擔任「採購小偵探」，地氈式調查並記錄家中有什麼生活物品需要添置。另外，於家長的指導下，小朋友也可於過程中分辨家中有什麼生活物品是「需要」的，什麼是「想要」的。例如廁紙、垃圾膠袋、牙膏是「需要」的；薯片、糖果、汽水是「想要」的。

2.用網購平台格價 製作預算表

然後，小朋友可於家長的指導下，於不同網上購物平台了解各生活物品的價格，嘗試為每種生活物品找3個不同的購物平台格價，讓小朋友知道比較價格後購物可以節省金錢。家長可利用消費者委員會的網上價格一覽通網站，與小朋友一起格價及制訂預算。

當小朋友與家長製作好購物清單及預算表後，就可以自備環保袋出發購物了！為加深小朋友對錢幣的概念，家長可先將現金放於一個小錢包裏，讓小朋友付款及找贖，藉此分辨各輔幣或鈔票的面值。讓小朋友多接觸實體貨幣，使用現金支付，可減少他們對金錢的疏離感。

3.探討折扣優惠 引導理性思考

在購物的過程中，小朋友看到超級市場的貨品折扣，例如檸檬茶買1包送1包，薯片加1元多1包等，可能會感到困惑，此時家長可引導小朋友，先到消費者委員會網上價格一覽通網站參考價格，然後學習分辨這些貨品折扣是否能真實反映貨品的價格，抑或只是其中一種推銷商品的方式。此外，小朋友可拿着預算表，於付款前檢查是次購物是否有超出預算限額，學習實踐預算。

趁着結帳後小朋友記憶猶新，可讓他們計算預算表與實際消費金額的差額，並詢問小朋友擔任「採購小偵探」期間最難忘的畫面及感受，以鞏固他們所學到的理財知識，讓整個體驗更完整。

當小朋友完成「採購小偵探」理財體驗活動後，家長可給小朋友一個小驚喜！例如準備一張親手繪畫的感謝卡或一份自家製的小點心，感謝小朋友的付出。筆者鼓勵家長與小朋友攜手啟動「採購小偵探」家庭理財體驗，讓小朋友及早建立積極的金錢管理習慣。

文：鄭子聰（香港家庭福利會理財教育中心註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第451期]

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