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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：家教會是重要橋樑

【明報專訊】相信家長都聽過「家教會」，其角色是「促進家校溝通，建立伙伴關係」，不少家長都有參與過它們舉辦的活動或成為當中的義工。在香港時，因工作繁忙，我和太太都沒有參與過家教會的工作。到了加拿大之後，我太太在機緣巧合之下參加了小兒學校的家教會，當中有不少值得分享的事。

籌組文化節 促進彼此了解

家教會是家長與校方的一道溝通橋樑，而在我太太還未加入家教會之前，我對這個組織的印象就是日劇中能左右學校令不受歡迎學生退學、讓教師們聞風喪膽的組織……當然實際上家教會的權力不會那麼大，這種戲劇效果有誇張成分，實際上它的角色就是協助學校提升與其他家長和學生之間的關係，以及幫助處理一些學校非教學事務。

事緣於大約4個月前，有一名香港朋友，她的兒子與小兒於同一間學校就讀，而她在該校家教會負責財務工作，但由於本身的工作關係，不能兼顧家教會工作，所以引薦了我太太進入家教會代替她。工作上主要是處理家教會的財務事宜及定期向成員報告財政狀况，而每次開會除了有家教會的成員外，校長及負責的教師都會出席。而家教會亦會定期在學校假期舉辦一些活動，好似我太太加入時，便正籌組一個多元文化節，不同成員在不同班房介紹不同國家的文化，同時也會免費提供不同國家菜式和食品，務求令不同國籍的學生了解同學們的文化背景。

是次活動在較早前圓滿結束，而我太太則負責介紹日本文化的環節。活動吸引了不少家長與學生參與，也有不少社區居民到場參觀，雖然人流算不上是「水泄不通」，但也算是「門庭若市」。而在活動結束後，成員們在會議上也作出了反省，例如宣傳有點不足、部分食材準備不夠等，但整體而言校方及家教會成員都滿意今次的活動成果。

多溝通 營造理想學習環境

而在最近一次家教會的會議，其中一個議題是準備下一次的活動，成員提出了不少意見，校長也提出了自己的想法，她指出更早之前曾經舉辦過一次類似小型市集的活動，由於涉及金錢上的交易，不太想在校內舉行。而會議上也有一些成員提議舉辦一些了解社區文化的活動，但由於臨近選舉，容易影響參與者的政治取態，因此也被校長拒絕。

另外，校長亦在是次會議提出，除了舉辦活動及協助學校處理部分非教學事務之外，究竟家教會的角色應該是什麼？其他學校的家教會又會做什麼？相信這個問題除了校長想知道之外，不少家長都想知道，始終作為學校與家長之間的重要橋樑，而之間還有最重要的學生及兒女存在，令到學校的環境更加適合教學和孩子成長，才是最重要。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第451期]

相關字詞﹕親子筆陣 家教會 吳一鳴 荒失失在加家

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