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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】荃灣浸聯小 20分未必無望

問◢ 我先生是荃灣香港浸信會聯會小學（浸聯小）校友，家庭是基督教（但受洗證明或要供小學確認是否可獲宗教分）。翻看資料，浸聯小是荃灣非常熱門的小學，有25分是否未必穩入？手持20分是否無希望？另趙sir對浸聯小教學的評價（學術、德育及興趣培育上）如何。

答◢ 用「世襲超收額」來排位，荃灣香港浸信會聯會小學這幾年都名列三甲，是一間受歡迎的地區名校，如有25分，獲取錄機會極大，20分則看今年報讀人數，目前情况未必無希望。該校稱是活動教學、自主學習，按能力平均分班，培養學生健康生活習慣，亦重視德育及興趣培養。學校有STEM科研室、學生活動中心、多功能平台、肢體發展館等，大部分學生可升上高banding中學！

嘉諾撒恐要25分才穩陣

問◢ 家住鑽石山，來年女兒將會升小一。一直有留意嘉諾撒小學（新蒲崗），但怕自行階段沒有太大機會，到底要有多少分才算「穩陣」？我又不想女兒入讀過分催谷的學校，45校網還有什麼可以選擇？

答◢ 用「世襲超收額」來排位，這兩年嘉諾撒小學（新蒲崗）排名第一，因有宗教背景，恐怕要25分才穩陣。其他學校方面，慈雲山天主教小學及中華基督教會基慈小學測考次數皆為1測2考，前者小一設模擬考試，不計成績；後者小一上學期不設考試，兩校都讓小一學生一步步適應學習節奏才考試，值得考慮。

不想催谷 89校網兩小學推介

問◢ 家住89校網，這區有不少好學校，但聽過一些在校的家長分享，一般好學校也較催谷。自問兒子非催谷型，怕他應付不了壓力。這校網有哪間值得推介的happy school？

答◢ 一分耕耘，一分收穫。大部分排位高的小學，測考次數大都是0測3考，或0測4考，即是一個學年沒有測驗，但考3或4次試。考試多，自然壓力大些，但考試少，排位相應比較低些。以下介紹兩間小學，學校嘗試減低考試壓力而排位也可接受：第一間為89校網排名第三的保良局雨川小學，這校雖然是0測3考，但小一上學期以評估代替考試，減輕學生壓力；第二間為馬鞍山聖若瑟小學，此校是2測2考，比一般小學少了一次考試，難得之至。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

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[Happy PaMa 教得樂 第451期]

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