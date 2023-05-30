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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

半職爸爸：中學讀過的一篇奇文

【明報專訊】圖書館出現下架潮，悲驚交集。其實書之為物，多讀多想，自有心得，至於心得是對是錯，言人人殊，本來就不必強加消毒和統一口徑。人類和動物演化和持續生存，與其說是因為「萬法歸一」，倒不如說是基因多樣化的結果。

中學讀過一篇奇文，現在回想，真的覺得這篇文章很離奇，當時頗難理解這篇文章，老師也沒有特別花時間去解釋其中怪異之處。

當年年紀小 迷信「忠奸分明」

這篇文章就是來自《左傳》的《晉靈公不君》。文章一開首就說晉靈公如何殘暴，用彈弓射途人，自得其樂；熊掌煮不好，把廚師殺了；大臣趙盾勸諫，晉靈公竟然派殺手暗殺趙盾。

文章接着又花了許多筆墨，講述大臣趙盾如何賢能，刺客行刺，竟被其上朝前的恭謹模樣「感召」，不但沒下殺手，還一頭撞向一棵槐樹，把自己撞死了。又有一次，晉靈公派大批人馬手持武器追殺趙盾，眼看趙盾逃不掉，其中一人竟犧牲自己，倒戈相向，助趙盾成功逃脫，原來這人曾受趙盾「一飯之恩」。

文章寫到這裏，本來好易理解，一個暴君，一個良臣，一邪一正，躍然紙上。可是，文章筆鋒一轉，趙盾的族弟趙穿殺了晉靈公，趙盾本在逃亡，一收到消息，馬上回來，收拾殘局。一回來，一個負責寫史書的大臣董狐，二話不說，斬釘截鐵，在史冊上大書五字「趙盾弒其君」。趙盾不服，說自己沒有做過，不料董狐接着說，你逃亡時沒有越過國境，回來時又沒對殺死晉靈公的人問罪，不是你幹，又是誰幹的。趙盾竟然無法正面回答這個問題。

一句破一萬句 思考方能自由

當年很疑惑最後的這個情節，傾向相信，董狐是一個不問情由的老頑固。可是，現在人到底算是長大了，開始明白當中的春秋筆法。我傾向認同一些學者的說法，趙盾的而且確在幕後參與了其事，這就是為什麼他逃亡只是逃到中途的原因，因為他已「預知」了晉靈公之後的命運。事實上，那時晉靈公（雖然有個「公」字」）不過是個10多歲的少年，而趙盾則是把持朝政多年的最高級官員。果然，晉靈公死後，趙盾獨攬大權，成了事件的最大得益者。文章巧妙之處，是在文章應結束的時候，突然橫加一筆，用「亡不越境，反不討賊」這8個字，推翻了之前苦心經營的趙盾的良臣形象，然後，文章戛然而止。

南宋的文天祥在《正氣歌》說「在晉董狐筆」，說明了1000多年之後，董狐「秉筆直書」的地位一直沒有動搖過。

《晉靈公不君》這篇文章之所以離奇，是我們不明白，古人寫文章，腦筋轉了好幾次。寫得多寫得長的，有時未必是重點。「好人沒事，壞人死了」不是這文章的重點，甚至「好人被冤枉」也不是重點，重點反而是：「好人」，未必沒有陰謀詭計。

常勸孩子多讀書，因為，在讀書的世界，思想馳騁，只有這時候，人才是自由的。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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相關字詞﹕張帝莊 親子筆陣 半職爸爸

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