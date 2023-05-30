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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

教育提案：玩物養志——善用電子遊戲提升兒童發展

【明報專訊】電子遊戲是小朋友的最愛，家長們的公敵。不過，家長不妨數一數家中究竟有多少個電子屏幕產品，如電視、電腦、手機、平板電腦等，要完全禁絕這些產品又談何容易？家長與其設法杜絕電子遊戲，不如想想怎樣利用電子遊戲幫助小朋友發展，或會帶來意想不到的收穫。

遊戲化提升學生學習動機

利用電子遊戲學習確有不少吸引之處。電子遊戲具強烈的視覺和聽覺效果、互動性強，並能給予玩家即時的回饋和反應，這些都是傳統以書本或影像（如教學影片）為本的學習模式難以媲美的地方。配合電子遊戲設計的三大特色：設立清楚「過關」目標、加入競爭元素、完成任務的獎勵，如何將這些元素帶入傳統學習環境，即遊戲化（Gamification），已成為近年國際教育會議的課題。學習遊戲化在中小學，甚至大學都適用，能提升學生的學習動機。

坊間電子遊戲五花八門，例如網上遊戲、手機遊戲程式、電子遊戲產品等。對教育工作者而言，大致把電子遊戲分為「教育遊戲」和「非教育遊戲」兩類。「教育電子遊戲」是指製作遊戲時，設計者以幫助玩家學習某種知識為動機，選擇透過電子遊戲教授某種知識的原因，可能這些知識平日在社會較難作充分討論，例如香港大學教育學院曾經和香港家庭計劃指導會合作，推出性教育體驗學習遊戲，又或者特定受眾群並不適合透過傳統模式學習，例如協康會為專注力不足或過度活躍症兒童開發的電子遊戲，以提升他們的學習能力。

至於「非教育電子遊戲」，對兒童發展是否就沒有好處？也不盡然。美國佛蒙特大學（University of Vermont）在2019年曾經對超過2000名10至20歲兒童及青少年作有關電子遊戲對學童影響的大型調查，他們透過問卷和安排受訪者接受腦部磁力共振掃描，發現有接觸電子遊戲習慣的兒童及青少年，他們腦部負責解難、執行記憶和專注力的區域，相較沒有接觸電子遊戲的受訪者更活躍。不過，在接觸電子遊戲時間過長（每星期21小時或以上）的受訪者身上，也更容易發現精神緊張等情緒問題。

此外，在青少年間十分流行的賽車或射擊遊戲，可有效地訓練反應和手眼協調，但如果遊戲內容或畫面有暴力成分，家長就需要考慮小朋友的年紀是否適合接觸有關內容。

坊間普遍認為年輕人過分投入網上遊戲，會對他們的社交能力產生負面的影響，但其實網上遊戲也可以是一個讓年輕人與外界接通的窗口。不少網上遊戲要求多名玩家組成一隊以完成一個任務。玩家要邀請其他人與自己組隊，還要學習如何保護隊友、交換情報等，這些都是社交和溝通能力的訓練，當中還需要使用創意去解決問題等。有些年輕人在現實世界可能較為內斂、害羞，但由於電子遊戲具「輸了可以再試」的特質，儼如為他們提供一個「安全網」，激發出他們作出嘗試的勇氣和創意。

電子遊戲對兒童發展的利弊，最關鍵的問題是「什麼人打什麼機」。家長不應於孩子開始玩電子遊戲時便撒手不管，應考慮子女的年紀和適合哪種電子遊戲、認識子女正在玩的電子遊戲內容、制訂遊戲開始前共同協商的守則等，這樣才可令電子遊戲變得好玩又有益。我們稍後繼續談談家長必修的子女「有營打機」心法。

文：關志明（香港大學教育學院講師）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第451期]

相關字詞﹕電子遊戲 親子筆陣 教育提案

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