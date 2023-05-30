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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

親子筆陣．家教明言：溫習是一種原子習慣

【明報專訊】又是臨近考試的季節，家長們又要花費精力來和子女溫習。有家長和我閒聊時曾提到要請假來幫助子女溫習，已分不清是子女學習還是自己再學習了。其實，與其為子女的學習忙得團團轉，不如想想如何為子女建立良好的學習習慣。在追求成長的道路上，我們時常會從名人的事蹟中獲得靈感。他們是如何在繁重的學業和工作中保持高效率的學習？我試從詹姆斯．克利爾（James Clear）所著《原子習慣》一書，分享如何建立有效的溫習習慣，讓學生在學習過程中更有自信和成就感。

獎勵鼓勵孩子溫習

第一法則：令溫習變得具吸引力

要激發學生對溫習的興趣，首先需要讓溫習變得更具吸引力。我們可以通過獎勵孩子的方式來達到這一目的。愛因斯坦在學生時代，曾經為了提高對數學的興趣，將學習數學與品嘗美味的甜點聯繫起來。每當他完成一個數學問題，便獎勵自己品嘗一口甜點，從而讓學習變得更具吸引力。我們可以和孩子一起建立這種激勵的習慣，例如設立一個小獎品，每當孩子完成一次溫習任務後，就有機會獲得。這樣，學生在完成溫習的同時，也能獲得成就感和滿足感。

第二法則：令溫習變得顯而易見

在建立溫習習慣時，讓習慣顯而易見是非常重要的。美國前總統奧巴馬經常把重要文件和待辦事項放在顯眼的地方，以便隨時查看。這個習慣讓他能夠更好地應對繁重的工作，提高效率。我們可以和孩子建立顯而易見的習慣，例如讓孩子在書桌上放置一個溫習計劃表，讓他每天都能看到自己的學習計劃，並在每天完成時間表內容後做簡單記錄，久而久之，孩子會有更規律及視像化的學習習慣。

第三法則：令溫習變得簡單易實行

為了讓學生能夠輕鬆地培養溫習習慣，我們需要設法降低溫習的難度。Yahoo前首席執行官梅耶爾曾表示，她通過把一個大的任務分解成一個個小目標，從而更容易實現目標。這樣的方法讓她在工作和生活中取得快樂。我們可以和孩子一起將一個大的溫習任務拆分成若干個小任務，讓孩子逐步完成。孩子由地下走上3樓，一定要經過樓梯拾級而上，為孩子建立好小梯級，就是讓孩子持續微小進步的秘方。

問答比賽增樂趣

第四法則：令溫習變得滿意

要讓學生保持良好的溫習習慣，他們需要在完成溫習後感到滿意。我們可以鼓勵學生記錄自己的溫習過程，慢慢看到自己的進步。此外，和孩子定期檢視學習進展，邀請孩子和友伴一起分享學習的成果，或者將學習內容化成遊戲或問答比賽，也可為孩子增加學習的樂趣。

溫習不一定是苦差，將學習任務變成更具體及讓孩子可以透過努力逐步達成的目標，為學生提供一個有趣、易於實行並具有滿意感的溫習環境。只要學生能夠養成良好的習慣，他們在學習過程中便能取得更好的成績，迎接未來的挑戰。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第451期]

相關字詞﹕溫習 親子筆陣 鄭家明 家教明言

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