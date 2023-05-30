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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

好去處：室內遊樂場 大人細路齊放電 坐鴨仔船玩MR遊戲

【明報專訊】室內兒童遊樂場愈開愈多，想吸引大小朋友，必須具備「人無我有」的特色。最近荃灣愉景新城就有一個全新遊樂場開幕，裏面不但有其他遊樂場難得一見的鴨仔船，逗得小朋友十分興奮，還有大人都玩得開心的MR互動遊戲，連大哥哥姊姊甚至爸爸媽媽也嚷着要玩番夠本！

文：顏燕雯

小模特兒：楊天智

有親子商場之稱的荃灣愉景新城又有全新好去處！面積達8000平方呎、設11大主題區的CHILDLIKE童心樂園剛於4月開幕，除了有小朋友最愛的波波池、滑梯、角色扮演等遊樂設施外，還有罕見的水上漂流鴨仔船、結合AR和VR的MR互動體驗專區、彈牀體感遊戲等，場內亦有小型舞台，不定期安排專人前來作各種表演，加上全場共有2層，空間夠大，小朋友可盡情放電之餘，大朋友亦能找到喜歡的玩意，那怕兄弟姊妹年齡相差一段距離，都能玩個痛快。

■INFO

CHILDLIKE 童心樂園

營業時間：上午11:00至晚上8:30（每節2小時；夜場晚上7:00至8:30，1.5小時）

票價：周一至四$230，周五至日、公眾假期及特別日子$280，夜場$150；門票包1名小童及1名18歲以上成人，6個月至1歲以下半價收費

地址：荃灣愉景新城1029及1030號舖

查詢：5409 8555

[Happy PaMa 教得樂 第451期]

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