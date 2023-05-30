採訪手記：感受記憶大法威力

圖像法 串連法 部位法 簡單易上手

記憶方法其實有很多種，註冊社工葉錦熙（葉sir）傳授的圖像法、串連法和部位法，相對簡單和容易上手，最適合初哥使用。記者便親身感受過三者的「威力」，當葉sir生動地講解如何用圖像法記下「10種對睡眠有幫助的食物」，用串連法記一堆拗口數字，並用部位法記「中國五嶽」時，我都聽得入神。冷不防在訪問尾聲時，他突然考問我，是否記得哪些是助眠食物？貝多芬何年出生？中國五嶽是什麼？我竟能一字不漏地答出來。原來在不知不覺間，我已經把這些資料記入腦了！我急不及待再跟女兒做實驗，用相同的方法教她記同樣的內容，結果，不消兩三分鐘，她便朗朗上口；翌日再問她，記憶依然保存，並無遺忘。

當然，有好的記憶方法，還得配合良好的學習態度，始終態度勝過一切！正如註冊心理學家程衞強說，孩子的讀書態度往往和生活態度息息相關，想小朋友對學業「上心」，那家長們是時候從生活細節入手，提升孩子的自理能力，培育他們應有的責任感。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第451期]