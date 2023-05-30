明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

提升溫習效率：完成功課有獎勵 休息最好做運動

【明報專訊】除了記憶方法，溫習態度也是成敗關鍵。但偏偏考試殺埋身，往往是「皇帝不急太監急」，家長比子女還要着緊。究竟可如何提高孩子的溫習意欲呢？

註冊心理學家程衞強（Victor）說，小朋友之所以有「懶懶閒」的表現，很多時都跟日常親子互動有關。據他觀察，不少家長也慣於過分幫忙子女，例如每早替他準備好校服、做功課前則拿好文具等，「當他在生活自理上，毋須自己打點，某程度上，會形成依賴習慣，那面對測考溫習，亦同樣會抱『你會替我預備好啦』的心態」。

因此，若想孩子能自動自覺溫習，長遠來說，必須從生活入手。「要因應小朋友的年紀適當地放手，培養基本的自理能力，甚或分擔少許家務。」Victor指出，通過這些訓練，可令小朋友知道，他是需要負起個人責任的，包括讀書。以下3個小貼士，有助提升小朋友的學習效率，暫解家長燃眉之急！

1.配合專注力

家長要按小朋友的專注能力，設計合適的溫習時間表。假如他的專注力只得10分鐘，那就溫習10分鐘，然後給予小休，「家長或有迷思，很想孩子溫習完一整課書才讓他休息，但這可能已經超出他的能力」。若小朋友肉體坐着，但「靈魂出竅」，亦只是「磨爛蓆」，這會令他愈來愈討厭讀書，也欠缺成功感，導致專注力進一步倒退。反之，按部就班，專注力是可逐步提升的，「最初可能溫習10分鐘便需要小休，但當小朋友的專注能力慢慢提升，就可遞增至溫習12分鐘、15分鐘、20分鐘才休息」。

2.溫得快 獎休息時間

用「愈快記入腦、愈多休息時間」的獎勵遊戲，提升孩子的溫習效率和效果。舉例孩子只有20分鐘專注力，便要小休5分鐘，但假如他透過自身努力，用18分鐘便溫習好或做完補充練習，亦通過覆檢，那餘下來的2分鐘，便應該一併撥入他的小休時間，即合共獲得7分鐘的休息時間。藉着這些互動，讓小朋友明白，通過集中精神溫習，可爭取更多的休息時間。

3.運動助學習

小休時，切忌讓小朋友打機、滑手機、看電視，否則會影響他的專注力，也較難重新集中精神再溫習。這短短幾分鐘，建議做一些簡單的伸展運動。而幾節小休後，家長可給孩子一個30至45分鐘的大休，其間不妨做一些大肢體的運動，例如到公園跑步、打羽毛球、踢足球等，因為研究發現，運動與專注力是成正比的，假如小朋友有足夠的運動，他的專注力和學習成效會更佳。

[Happy PaMa 教得樂 第451期]

上 / 下一篇新聞