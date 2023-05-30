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Happy PaMa 教得樂 第451期

Happy Pa Ma

試前備戰：善用圖像／串連／部位 增強記憶 高效溫習法 拯救金魚腦

【明報專訊】踏入期末考試季節，家長和孩子都進入備戰狀態，家庭氣氛亦隨即緊張起來。不少家長常投訴小朋友「無記性」，花上半天才溫好的一課書，別過頭便忘記得一乾二淨，令人勞氣。事實上，孩子面對海量的溫習材料，單靠死記硬背，的確很難招架，必須通過有效的記憶方法，才能把內容牢牢記住，讓溫習變得輕鬆無痛。

文︰沈雅詩

要拯救孩子的「金魚腦」，註冊社工葉錦熙（葉sir）表示，多溫幾次未必是最有效的方法，更重要是溫得其法。葉sir鑽研高效溫習法多年，他指出，大腦其實並不擅長記數字、文字和概念，相反，卻很容易接收到圖像、聲音和動作的信息，只要懂得「投其所好」，記憶效果就可倍增。葉sir分享以下3種入門記憶方法，簡單實用：

圖像法：發揮創意 文字轉化圖像

原理：把文字或抽象概念，透過創意聯想，轉化成視覺圖像。

例子：要記下10種對睡眠有幫助的食物，包括醋、麵包、蜂蜜、牛奶、水果、麥片、葵花籽、蓮藕、大棗和蓮子。（圖1）

方法：可把10種食物，透過相片或繪圖，歸納成5組。第一組是一樽醋，第二組是麵包塗蜂蜜，第三組是營養豐富的水果麥片浸牛奶，第四組是葵花籽插蓮藕孔，第五組則是滋補的大棗、蓮子糖水。想記得更容易，可以記各組配搭之餘，亦記下每個組別在圖畫中的位置。

串連法：用故事串起名稱數字

原理：把不同的東西，包括數字、人名、地名等，用故事形式串連起來，使之成為有意思的內容，有助記入腦。

例子：要記下……

1.大帽山海拔957米

方法：聯想大帽山很大風，「搞」（9的諧音）到肚痛又屙「唔出」（57的諧音）。只要把大帽山和「搞唔出」串連，就可記下957米這組數字。

2.貝多芬在1770年出生

方法：幻想貝多芬「一出」（17的諧音）世便「踩」（7的諧音）爛紅雞「蛋」（0的圖像）。（圖2）

3.魯是山東省的別稱

方法：可把魯和山東的關係，化成「老」（魯的諧音）人住在「山窿」（山東的諧音）的畫面。

4.印度首都是新德里

方法：可把印度和新德里的關係，想像為印度人愛「伸條脷」出來（新德里的諧音）。（圖3）

5.Dedicate解作奉獻

方法：根據Dedicate的讀音，編作爹哋（Dedi的諧音）經常買旗（cate的諧音）奉獻社會的小故事，藉此記下Dedicate解作奉獻的意思。

部位法：實物作框架 順序編碼

原理：選擇實物作記憶框架，在物件的特別位置編號碼，把需要記憶的要點順序放在有關號碼的位置上。

例子：要記中國五嶽，東邊是泰山、南邊是衡山、西邊是華山、北邊是恒山和中部是嵩山。

方法：以一個深山大「鱷」（嶽的諧音）做記憶框架，按東、南、西、北、中，順序代入1、2、3、4、5。首先記着（1）他一拳打熄東邊的太（泰的諧音）陽；其次（2）是腳踏平「衡」木；（3）又有一支中「華」牌鉛筆插着他的手臂；（4）頭頂被「恒」生銀行招牌壓中；（5）他的肚腩脹起來時，像「鬆」（嵩的諧音）糕一樣。（圖4）

不過，記憶方法只是一些小技巧，幫助學生提高記憶效率，想鞏固記憶，溫習是不二法門。溫習有黃金時間，葉sir提倡「4次溫習法」，「第一次是即日學即日溫；第二次是隔1周後重溫，這樣可把部分已遺忘的記憶再次修復；第三次是隔1個月後再溫，目的是在大腦留下更深刻的記憶痕迹；第四次就是考試前了」。

他又謂，溫書時，相比起「讀入」，「背出」更加重要。「我遇過一個小妹妹，她很乖巧，每次溫習也花上幾小時，但奇怪她成績只是平平。後來，我發現，原來她溫習只是『齋看』（讀入）課本，卻沒有『背出』，即欠缺回想、背念等過程，以致效果不彰。」葉sir說，最有效率的溫習模式是「讀1背4」，即翻開書本讀1次，之後就合上書本，背說或默寫4次，透過多次輸出，有助鞏固已習得的知識。

[Happy PaMa 教得樂 第451期]

相關字詞﹕親子 記憶方法 高效方法 溫習 溫書

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