News：帶愛寵遊花園坐車仔打卡

【明報專訊】不少人在忙碌工作之後，都喜歡跟家中愛寵放鬆一下。位於K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden的Pets Garden寵物友善花園自去年登場，成為不少毛孩和寵主的戶外好去處。最近Pets Garden與MINI合作推出全新主題花園，當中陳列了兩組1:1的MINI COUNTRYMAN裁剪模型，分別為亮麗Chili Red和高冷Sage Green色，非常適合「打卡」，留下與毛孩的快樂時光。其他升級設施包括休憩長椅、寵物小屋、高架步行橋和印有代表自由與速度的MINI徽號「站牌」等。MINI COUNTRYMAN近年經過全新研發，除提升空間、功能、風格和特性外，同時保留其重視細節的特點及可愛經典個性。除了全新MINI主題Pets Garden寵物友善花園，一輛MINI COUNTRYMAN STYLE EDITION也在K11 MUSEA地下Koncierge附近展出（至6月11日）。