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了解特質、困擾 拆細任務 助同事面對ADHD挑戰

【明報專訊】有沒有試過跟一些人談話時，對方不斷打開新話題，或者誠懇問你意見，但每當你認真回應，他又會扯到另一些無關痛癢的題目，總之想起什麼便說什麼？你感到跟此類人互動十分疲累，只有資訊交流，流於表面分享和分析。然後，你漸漸感到不被尊重，覺得他們沒禮貌、沒manner。如果他是同事，你還可以停止回應、減少來往；假若是下屬，你毫不猶豫便會批評他「大頭蝦」、沒規矩、沒記性、沒條理，甚至懶惰、三分鐘熱度。倘若是上司，你會有許多複雜的解讀——他經常問完又問，是存心測試你？想你改變立場？如此思緒混亂、朝令夕改，究竟有沒有資格帶領團隊？但你有沒有想過，對方這些行為可能都是因為有ADHD（專注力失調/過度活躍症）？

在職場上，有些同事總是遲幾天才回覆電郵，但回覆不清不楚，說話時不給眼神接觸，人與人之間交往及溝通能力很低，容易發脾氣。如果他們在某種技術上的造詣高超，同事會以為他自負、孤僻，上司為了愛才忍氣吞聲，不過升職免問。假若他是中低層職員，大家會認為他在耍廢、無目標、無動力或食古不化，對團隊來說是一根雞肋。這類人往往被形容為奇怪、難相處、凌亂、自我中心，又被推測其背後動機是對着幹和自以為是……卻幾乎沒有人想過對方可能有ADHD。

怕被投訴歧視、標籤同事

以上提到的都可能是ADHD症狀，但當然有以上問題並不等於有ADHD。他們的「奇怪」行徑不是故意做出來的，而是大腦中的神經傳導物質多巴胺及去甲腎上腺素失衡，影響腦部對衝動、過分好動及專注力的控制。我們不敢往ADHD的方向分析同事，原因可能是自己的認識不足，或以為這是兒童的疾病，長大後便會消失。在職場裏ADHD是一個禁忌或stigma（污名），害怕被投訴為歧視、標籤同事。

回看我以前遇過不少「古怪」同事，當中有好幾個下屬都有以下特徵：（1）躁動（restlessness），當時我理解為過度坐不定、不能深思熟慮、跳躍式說話；（2）缺乏專注力（inattention），我以前理解為心不在焉、心神恍惚、發白日夢（zoned out）、健忘；（3）多動（hyperactivity），我理解為動作快但不一定準，「揗來揗去」很勤力、好忙，但多是白忙一場，因力氣花在錯重點的事情上；（4）衝動（impulsivity），那時我理解為肯做但不能有周詳計劃，做完再算。

我們難以理解他們工作多年，還不懂一些基本溝通技巧、團隊協作、社交禮儀、時間管理，遂自然判斷問題出在個人修養、個性缺陷、情商智商等問題，甚至是有心作對，或故意做出滋擾行為。大家可能沒有想像過，其實成年人也有ADHD，估計是人口4%至5%——聽起來很少，但總有一個在左近。如果沒有考慮到此可能，各樣管理方法都是白費。說道理、勸導、循循善誘、徹底坦率提出反饋，還有紅蘿蔔加大棒統統拿出來，效果可能令對方更慌張、大意或委屈，更加錯漏百出。

錯未必故意或能力問題

有一個同事，有幹勁、熱誠、創意，待人處事也不錯，容易打成一片，我希望提拔他為接班人。他加入公司的幾個月內，在顯露才華的同時，卻發現有眾多我意想不到的小毛病，加起來影響其判斷力和管理能力。現在回想起來，其實他顯示不少典型的ADHD症狀：（1）對於沒興趣的事情，尤其是不能給他即時滿足（instant gratification）的工作，他有嚴重拖延問題（chronic procrastination）；（2）有興趣的事情，他絕對能專注和集中，但過度專注（hyperfocus）到不理其他事情甚至忘記時間；（3）極容易分心（distractibility），除了說話極快，游走不同話題時也會失去焦點；（4）他可以分辨緩急先後次序，但缺乏自我控制能力（self regulation）優先把首要任務做好；（5）他也粗心大意，想到哪句便說那句，想起便做，其下屬辭職，理由是他經常改變主意，忘記昨日作過的決定，好聽一點是「創新」和「靈活」，但現實是令團隊工作量大增，隊友感到是上司飄忽和直覺反應帶來的無謂工作，對他失去信心；（6）經常多任務處理（multitasking），實情是很多事情開了頭卻未能完成；（7）他的「過度活躍」不是身體上蹦蹦跳，而是腦袋過動，同一刻幾個念頭轟炸他，如果他能平靜理順自己的思路，其創意才可發揮和執行。

如果當時我有分析到同事問題可能是源自ADHD，我肯定會有不同做法：首先理解他們出錯不一定是故意或能力問題，可能是大腦運作不同，導致思考模式和舉止獨特、欠缺情緒管控。這可減低我不被尊重、被冒犯的感受，增加幫助他的耐性。我也可以把任務拆小，由一個大目標變成幾個次目標，給他講解邏輯和指令時簡而精，按階段訂立死線。我也可以等待適當時機跟他談起ADHD，更謹慎的做法可以是舉行講座，邀請專家講解ADHD，提升大家的意識，讓同事能學習跟ADHD的同事或工作伙伴共事，讓認為自己有徵狀的同事能尋求專業評估、診斷和治療。

近年新認識的朋友很明顯受到ADHD困擾，我近距離了解他們的掙扎，亦逐漸學會在忌諱與進言之間作出干預。有一個年輕人自小已被診斷有ADHD，但父母對藥物帶有傳統誤解，也沒有找到適當的行為治療師，長大過程相當崎嶇。上課不能集中，窒礙正常學習，最重要是行為和社交能力被同輩視為古怪，嚴重影響社交。無論他多麼努力做一件事，最後還是被嘲笑或被責罵。他不明白自己錯在哪裏，自信心經常受到衝擊，自我形象低落，沒有朋友明白其沮喪和無奈，青少年時期開始患上抑鬱症，加劇本來已激烈的情緒波動。我介紹精神科醫生給他，適逢他想給自己重新開始的機會，按照醫生指示接受藥物治療，處理其抑鬱症及ADHD症狀。藥物在兩周內便見效，逐漸提升其專注力，令他多了動力進入社會工作，作更深入的「治本」治療——學習與人溝通，調適價值觀；加上家人支持，半年間的改變令大家刮目相看。

情感支援 有助治療改變

無論向朋友或同事、相熟或陌生的人，提醒他們是否有ADHD確實是一個敏感話題，因為我們不知對方的反應是正面還是負面，感恩還是被冒犯。不過，在適當的時機下鼓起勇氣進言，不但對當事人帶來希望，就其身邊早已感到不耐煩的人，都有一種緩解作用。有些人聽到我提出ADHD，開始時會否定問題，然後逐漸接受，再上網或跟朋友討論加深認識。有些人如釋重負，因為得到診斷後發現有治療和出路，看到曙光，不再自責或懷疑自己智力是否有問題。也有些人會馬上斷然否定，當我感到對方不想再說下去也會停止，希望他慢慢沉澱，或假以時日遇到挫折衝擊時，會想起ADHD是一個可能，診斷和治療是一個出路。

有些人逐漸接受自己有ADHD後，仍對藥物或行為治療存有過時觀念，認為僅以自己熱愛的運動便能產生多巴胺，也有人以抽煙、喝酒、冒險運動等作為「代替品」。有些人會覺得活了這麼多年，總算生活安定、社交關係不錯、生活愉快，何必自找麻煩印證有沒有ADHD。他們不知道或選擇不理會時，身邊親友同事其實也在「受罪」，要執拾他們粗心造成的大小殘局，早已放棄給他們有建設的反饋，可啞忍的啞忍下去，忍不了的自動「彈走」避免交往，但大家仍會在背後埋怨或咒罵，上司時刻為應否辭退他們而神傷。

ADHD是一個失調或障礙，患者不少也富創意或探索精神，願意嘗試新事物，在他們的強項裏做得非常成功，如Bill Gates、Richard Branson、Walt Disney、Jamie Oliver、Michael Jordan。我希望患者能勇敢面對和擁抱ADHD帶來的挑戰，讓藥物和技能（pills and skills）幫助他們發揮更多潛能，而不是削弱其獨特之處。藥物治療像戴上眼鏡，讓眼睛回復視力。但這只能為當事人預備一個環境，給他們解決問題的希望，沒有告訴他們如何解決，行為治療師或ADHD教練可幫助他們學習修正行為。情感支援，例如家人朋友的體諒、包容和支持，均有助當事人的治療及改變。有ADHD的大腦需處理許多挑戰，但當它得到當事人認同，並得到治療和管理時，便是一個對世界具獨特視角的大腦。

■Profile何靜瑩（Ada Ho），互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，亦是企業教練，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓。美國喬治城大學外交學院學士，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。出版多部有關管理和領導書籍，包括《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

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文：何靜瑩

編輯：梁小玲

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