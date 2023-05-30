知多啲：幼犬怕生 先到朋友家學適應

戴狗牌識別 走失助尋回

Vada亦特別建議，寵主應為毛孩戴上寫有毛孩姓名、寵主聯絡資料等的狗牌，「雖然狗狗身上都植入晶片，一旦走失，可到香港漁農自然護理署尋求幫忙，追蹤遺失狗隻，但處理需時；若身上戴有狗牌識別，其他人就能分辨到牠並非流浪狗，可主動及直接聯絡主人」。

另外，她提醒外出時要留意天氣，例如在炎熱的夏天，避免長時間暴曬，她說地面高溫可能會燙傷毛孩腳掌。若主人將手放在地上感到炙熱，便應帶狗狗到其他較清涼或有遮蔭的地方散步。

香港愛護動物協會︰bit.ly/3oziqgm

WHISKERS N PAWS︰bit.ly/3IKP8ST