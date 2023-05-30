明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

FEATURE

知多啲：幼犬怕生 先到朋友家學適應

【明報專訊】自小學開始飼養寵物的寵物用品店WHISKERS N PAWS創辦人Vada Chung，養有一隻唐狗和一隻狼狗，她時常帶毛孩外出活動，讓牠們接觸不同的人與動物，保持良好的社交生活。她分享，小型犬可能在家中玩拋接遊戲已夠消耗體力，但大型犬需要較大空間，可能要到寵物公園，或其他安全且不易讓牠跑到街上的地方，解開狗繩，才能讓牠暢快奔跑。有時新手寵主會擔心放開繩後，牠們會如脫韁野馬般不會回來，Vada表示外出遊玩前，需確保毛孩已與主人建立認知關係，知道誰是牠的「父母」以及聽懂自己的名字。她又指，一些未完成疫苗接種的幼犬，因一直困在家中缺乏社交，反而容易恐懼其他狗及人，建議幼犬階段時，可帶牠到朋友家中，安全地接觸新環境，適應與其他人或毛孩相處。

戴狗牌識別 走失助尋回

Vada亦特別建議，寵主應為毛孩戴上寫有毛孩姓名、寵主聯絡資料等的狗牌，「雖然狗狗身上都植入晶片，一旦走失，可到香港漁農自然護理署尋求幫忙，追蹤遺失狗隻，但處理需時；若身上戴有狗牌識別，其他人就能分辨到牠並非流浪狗，可主動及直接聯絡主人」。

另外，她提醒外出時要留意天氣，例如在炎熱的夏天，避免長時間暴曬，她說地面高溫可能會燙傷毛孩腳掌。若主人將手放在地上感到炙熱，便應帶狗狗到其他較清涼或有遮蔭的地方散步。

香港愛護動物協會︰bit.ly/3oziqgm

WHISKERS N PAWS︰bit.ly/3IKP8ST

上 / 下一篇新聞