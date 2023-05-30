明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
旅遊

甜點界香奈兒 鮮忌廉蛋糕啖啖甜美阿露斯

【明報專訊】法朋烘焙甜點坊的始創人李依錫（Hugo）不折不扣是從產地到餐桌的實踐者。對不少台北人來說，法朋早已是他們心目中的指標名店，把它形容為甜點界的香奈兒，實不為過。

台北有很多蛋糕店，但偏偏在法朋買到的，就有一份手工靈巧的精緻。手藝都是靠苦練與累積來的——打從16歲開始，Hugo就在高雄的酒店學習烘焙，烘焙的範疇非常廣，而他對蛋糕就格外感興趣，隨後不斷鑽研，又到過瑞士、日本等地學習，拓闊了視野。Hugo笑言在日本學藝時感覺最深，因為他觀察到甜點對於日本人來說是一件很生活的事，不止生日，從出生到結婚，以至所有人生大事，都可以與甜點有關。於是他暗暗期許將來有一天能開一間讓人感受幸福感的甜點店。終於，Hugo在2012年實現了夢想。

台灣果農直送鮮果

Hugo對用料要求講究，先說忌廉，選用OMU fresh cream去做蛋糕。這種忌廉特別之處是它用鮮乳製造，口感水嫩清爽，附有香濃的乳風味，不過成本極高，絕少店家捨得用。其次是果物，Hugo喜歡直接跟台灣果農訂購完美熟成的鮮果，像當季的哈密瓜，他便選取了雲林縣的馥郁溫室蔬果屋出產的日本「阿露斯」，甜美的瓜肉搭配蜂蜜檸檬凍和鮮忌廉，製成焦糖蛋糕卷，讓客人嘗到最在地的台灣風味，品味台灣水果的真正價值！

老奶奶檸檬蛋糕 鬆軟清新

到Hugo的店，不要忘記帶走招牌「老奶奶檸檬蛋糕」，那是他在法國比賽時，受到當地老奶奶熱情招待的一款家傳蛋糕。受到感動的他，回到台灣後靠記憶複製味道。它的質感介乎海綿蛋糕與磅蛋糕之間，既鬆軟又帶濕潤感，也因為以鮮檸製作，檸香清新鮮活，每個下午也不知賣出多少件，甚至被台北人形容為檸檬蛋糕界的「天花板」，坊間也出現各式各樣的老奶奶檸檬蛋糕，以分一杯羹。

■法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

網址：lerubanpatisserie.com

[旅遊]

上 / 下一篇新聞