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副刊
旅遊

台北超人氣烘焙店 在地食材炮製精緻味道

【明報專訊】曾幾何時，我們去台灣旅行，總喜歡到「吳寶春」買一個酒釀桂圓麵包。可能你會問：台灣有那麼多美食，何必專程去拜訪烘焙店？近十數年來，台灣烘焙業屢次出戰國際賽，並贏得多項殊榮，培育了一班用心製作者，他們把台灣本地食材，桂圓、三星葱、花生、芒果、鳳梨、荔枝、草莓、紅豆等，和諧地融入麵包、蛋糕裏，打造出台式新風味。專訪兩名在台北甚具名氣的麵包師與甜點師，看他們如何憑一雙巧手配合台灣在地食材的優勢，大展拳腳。

蛋黃酥界愛馬仕 可頌布里歐飄芭樂果香

在台灣烘焙界裏，曾聽說過一句話：「『陳耀訓．麵包埠』是蛋黃酥界的愛馬仕，『法朋烘焙甜點坊』則是甜點界的香奈兒。」陳耀訓和李依錫（法朋的始創人）都是當下台北烘焙產業裏最火紅的名字，他們的店每天排着長長人龍，來者為的都是等待剛出爐麵包，或新鮮炮製的精緻蛋糕。

「我想客人嘗到的，都是精緻的味道。」說話的是陳耀訓，其招牌蛋黃酥在這三數年賣個滿堂紅，去年中秋網上開售時，不到5秒就已被搶購一空。為何那麼受歡迎？無他，因為每件蛋黃酥皆用上22天紅土醃製鹹蛋黃、世界冠軍奶油Lurpak與九州熊本麵粉手工製作。「紅土鹹蛋黃送來後，我們還要用高粱酒去腥，短暫烘烤，讓鹹蛋黃呈現最佳狀態。」從用料到每個製作細節都非常認真，將傳統中式酥餅來個華麗轉身，成為不少台灣人心中渴求一嘗的味道。

麵茶麵包 鹿港經典古早味

這陣子，陳耀訓．麵包埠 YOSHI BAKERY遷到新址，新店空間廣闊了，連帶麵包師的創作空間也大大拓展，「希望在不同創作之中，融入自己更多想法和故事」。忙得不可開交的陳耀訓，腦袋時刻滿載靈感。往他的新店走一圈，你會發現店舖紅磚鏤空的設計，配合外牆嵌入古錢幣、蝶羽等具有吉祥寓意的圖案，很有台式氛圍，卻不落俗套。「是的，我是鹿港人，這些都是我故鄉能夠看見的景象。」原來他已不動聲色告訴你個人的故事。「麵茶麵包」剛出爐，急不及待咬一口，很有層次感，麵包外層有核桃碎、蛋白餅和糖粉，內裏則包着濕潤的麵茶餡（麵茶是不少人兒時的小食，用麵粉、芝麻、花生油和蔗糖等炒成），有很濃郁的麻醬與芝麻香。「麵茶是鹿港經典的古早味啊！」也是陳耀訓童年的美食。

牛角酥藏布里歐 多元味覺衝擊

陳耀訓的強項也在酥皮。2019年，他舊舖開業之初，已嘗過其牛角酥（台灣人稱為可頌）的美味。蓬蓬鬆鬆的牛角酥，入口滿嘴濃濃奶油香，卻半點不覺膩，是鎮店麵包，基本上一出爐即被秒殺。今次他再下一城，設計出兩種麵包體的結合——可頌布里歐。首先發酵紅茶布里歐麵糰，次日將紅茶內餡和芭樂乾包在紅茶布里歐麵糰中烘焙，切成適當大小後，再以紋路朝上的可頌包裹起來隔夜發酵，第三天才能再次入爐。吃來外層酥脆裏面鬆軟，既有茶香亦有芭樂果味，非常多元的味覺衝擊，「現在烘焙的地方大了，人手也多了，讓我有更多機會來一些大膽的創作」。由於可頌布里歐工序費時，產量有限，能否買到，要講運氣了！

■陳耀訓．麵包埠 YOSHI BAKERY

地址：台北市松山區敦化北路244巷51號

fb：@陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY

■台灣旅遊錦囊

證件要求：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3YTBkef

機票資料：6月份香港往返台北票價，國泰航空2519港元起、中華航空2357港元起、長榮航空2384港元起，連稅及燃油附加費

文：陳卓君

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

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