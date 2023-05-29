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人生下半場

健康

梓想談死：助病人迎接壞消息

【明報專訊】黃老先生已經80多歲，一直以來身體都甚為健康，沒什麼嚴重長期疾病。約在半年前，他發現食量減少，體力亦較過去差。他一直認為只是年齡大，新陳代謝變慢，因此沒特別放在心裏。直到1個月前，他感到腹腔持續不適，食量亦進一步減少，最終在家人安排下接受詳細身體檢查，結果顯示是末期胃癌，而且癌細胞已經擴散至大腸和肝臟，預期壽命只剩下數個月。縱然黃老先生的主診醫生是一名已有多年前線經驗的私家醫生，但每次需要開口將壞消息告訴病人及其家人時，他仍然感到沉重和焦慮。

在香港，告知病情普遍由醫護人員負責，因他們具備相關專業醫療知識去解釋病人狀况及治療方法。作為社工的我從事臨終關懷工作逾10年，此工作非常着重團隊和跨專業合作，每個成員都有特定角色和工作，互相信任和配合，務求為病人提供最好服務。作為社工，我會在病人出席病情告知會議前先與他見面，問3條問題，目的是幫助他做好心理準備面對壞消息。

1.病人有否發現自己身體或日常生活習慣出現改變？跟過往不同？

2.確認病人知道身體出現嚴重的毛病，並是否想知道病情？

3.病人想詳細了解病情或簡單知道便足夠？

紓緩病人、醫護情緒壓力

第一條問題是探索病人有否察覺自己身體的異樣，因在世界上，最早發現身體出現問題的應該是病人本人，而非醫護人員。例如黃老先生在很早之前已發覺自己食量和體力大不如前，就可以此切入。如病人都察覺身體的轉變，先確認他已知道患上嚴重疾病，然後再問第二條問題，給予病人選擇知情權。如病人表示希望知道自己病情，最後就問他想知道多少資訊。完成這3條問題後，我會將病人的答覆告訴醫護人員，並將之後的時間交給他們。

每個人當知道自己快要死亡，難免會有點傷心憂慮。因此期望病人在聽完壞消息後，能夠立刻以正面樂觀態度去面對，實在是有些強人所難。根據我的經驗，以上3條問題並非靈丹妙藥，不可以即時挪去病人的悲傷，但能夠令病人有心理準備才去聆聽自己的病情，對病人和醫護人員來說，都確實能夠紓緩少許情緒壓力。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：梁梓敦（安寧服務社工）

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