帶寵物住安老院 一起養老益身心

日本神奈川縣橫須賀市「桜の里山科特別養護老人院」打破「禁忌」，住了10多名安老院「稀客」——8隻狗狗和9隻貓咪，陪伴院內體弱長輩的左右。

香港的安老院舍，可否打破規限，讓長者與「老伴」一起終老呢？

被迫離棄寵物 喪失生活意志

這間「非一般安老院」的負責人若山三千彥表示，當初規劃院舍時，從同事口中聽到一個老伯伯的故事：老伯伯沒有親戚，一直與小狗相依為命，但因年紀老邁，身體功能下降，最終決定入住安老院舍。可是安老院舍並不容許寵物入住，所以老伯伯被迫把小狗送到動物保健所（即動物收容所）。老伯伯一直耿耿於懷，認為自己害了「老伴」，因太過悲痛而喪失生活意志，入住院舍不足半年後便離世。

根據日本介護制度要求，單身長者如符合入住特別護養院的資格，必須放棄他們的寵物。老伯伯的經歷使若山三千彥甚為震驚，認為制度有不足，啟發他的團隊思考終老的定義，決意把寵物帶入護老院。

逗院友開心 陪伴臨終長者

桜の里山科特別養護老人院共有4層，其中1層專為有寵物的長者而設，並劃分了養狗和養貓的單位。當中10多歲狗狗Bunpuku（文福）是該院的友善大使，牠除了陪伴年長住客外，也似乎能感受到死亡的來臨。平日的文福總會逗院友開心，甚至會爭凳坐；但遇上臨終階段的長者時，文福會耐心地守候門外，又或跳到長者牀上，蜷起身體，緊貼着呼吸薄弱的長者，舔舔他們的臉，好像為長者打氣加油，陪伴他們走過生命最後幾小時，直至最後的道別儀式。眼見文福主動走到已經離世的長者身旁，長者家屬也忍不住眼淚向文福說聲「arigato」！感謝牠的陪伴，讓照顧者於哀傷中得到安慰。

考核成為「動物醫生」

在香港，雖然院舍不能飼養貓狗，但有志願團體發起培養貓狗成為「動物醫生」，到院舍和不同機構擔任義工。要成為「動物醫生」，寵物主人可以先向機構替牠報名，之後動物要接受考核，包括生心理健康考核、性情測試、控制能力評核。考核及格後，動物再經過6次實習探訪，就能正式成為「動物醫生」。

我飼養的小狗Chester今年也嘗試考核成為「動物醫生」，原因是早前把Chester帶進院舍參與長者的電影活動，效果意想不到的好；不少長者都會主動摸摸Chester，抱緊牠或揑揑牠的長耳朵。

有些長者分享以往飼養寵物的經驗，還說到他們跟前文的日本老伯伯一樣，因入住院舍而要與寵物分開。其實，日本的例子告訴我們，長者搬進院舍後也需要生活伙伴，而動物與人有着一種很特別的連繫和信任，即使是臨終之時，人類未必能以言語表達心中所想，但動物就會以身體接觸或舔舔臉龐，滋養長者的心靈，這確是非常獨特的連繫。

照顧「老伴」到最後 培養自主

我不禁想，為何長者進入院舍就要捨棄原有的生活？寵物也許可以成為晚期照顧的守護者，如果長者本身有飼養寵物，可否也讓他們一起在安老院舍繼續生活？帶寵物住進安老院，除了有助長者適應新環境，相信長者也憧憬照顧「老伴」到最後，這也是培養長者自主的一種方式。倘若每家院舍都容許寵物貓狗陪伴主人，其實對院舍、長者和寵物都是很好的安排。我們需要重新思考以人為本的照顧模式，打破舊有的規限。

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文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）

編輯：梁小玲

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