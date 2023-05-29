醫學滿東華：胃炎長出「腸細胞」

胃黏膜上皮細胞發炎變異

腸化生又稱腸上皮化生，是指胃黏膜上皮細胞因為發炎等原因而出現變異，變成了類似腸黏膜的上皮細胞。雖然腸化生屬於良性病變，並有不同嚴重程度，但有腸化生病人罹患胃癌的風險比一般人高，腸化生病人一年內有約千分之二機率患上胃癌。因此患者在風險因素控制及病况監察方面不可掉以輕心。

1年內千分之二機率患胃癌

怎樣才可減低罹患胃癌風險呢？戒煙、治療幽門螺旋菌、減少進食加工醃製食物等都有幫助。在病况監察方面，腸化生患者可以透過胃鏡檢查抽取活組織樣本以評估，而定期胃鏡檢查的需要及頻密程度，則視乎多項因素，包括是否有胃癌家族病史、腸化生嚴重程度及其牽涉範圍；低風險人士可能不用監察，高風險人士則需要每1至2年做一次胃鏡檢查。

高風險宜每年做胃鏡檢查

Jacky胃部腸化生情况屬於輕微，不過他同時患有幽門螺旋菌，而且有胃癌家族病史，因此我建議他及早完成殺菌療程，並於3年後再做胃鏡檢查以監察。Jacky明白到縱使目前腸化生沒有可以根治或完全逆轉的方法，但只要肯付出努力去維持健康生活及適時監察病况，腸化生並不值得擔心。

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文：余霆鋒（東華三院副顧問醫生（內視鏡）、腸胃肝臟科專科醫生）