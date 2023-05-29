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健康

兒言自得：主管沒膊頭沒腰骨，如何服人

【明報專訊】在公家醫院臨牀部門當主管，委實不容易，而且「收入與付出不相稱」，主管每月從醫管局獲得數千元「責任津貼」（responsibility allowance），但要負責整個部門上上下下所有人與事。一個具規模的臨牀部門，醫生護士以及各級工作人員，動輒百多人以上，每天發生的事，由看似微不足道的繁瑣小事，至死人塌樓的「大件事」，「終極責任」（ultimate responsibility）的問責者都是部門主管（Chief of Service，簡稱 COS）。

能夠當上部門主管，大多是資深醫生，本來的臨牀職務已經很繁忙，再「兼職」當上COS，平添許多吃力不討好的行政工作，願意肩負這任務，必須大程度自我犧牲。在公營醫療系統工作了數十年，我見過不少資深醫生，論資歷和經驗都是眾望所歸，但不願意當COS，只是甘於當一個沒有行政權力的顧問醫生。有人批評他們缺奉獻精神，但回想起來，要是他們真的厭惡行政工作，能退位讓賢讓有能者當之，也很值得敬佩。總之人各有志不能勉強。

當年我也做過數年部門主管，那段日子裏，除了應付日常臨牀工作、處理突發事件，還要花時間心力為部門爭取資源。所謂資源，小至抹手紙，大至貴重臨牀儀器；以及人手，包括醫生護士以及其他各級職工的人手，都要部門主管通過醫院院長向醫管局申請。那時的撥款模式，是總部先把錢分配給院長，院長再根據COS需求把錢下放到各部門。那時資源緊絀，錢總是不夠分，醫院裏部門衆多，院長常有「十個鍋九個蓋」之苦，爭取資源成了部門主管間的角力，雖然說不上是「誰惡誰大誰正確」，但強勢COS在這方面往往比弱勢的佔先。當時我心裏便想，部門資源多寡，受影響的主要是病人，沒道理讓COS爭取資源的能力，影響病人福祉，醫管局須訂下政策，取締這不公現象。現時香港不同公立醫院，即使同一專科部門內的同一類型服務，資源分配也相差極大，更需要醫管局做點工夫。

掌握事實真相 謀定而後動

部門主管要處理的突發事件，最常見當數醫療事故。事故有大有小，大的事故可能影響病人病情，更可能關乎性命，是COS的噩夢。遇上這類突發事件，我給後來者的忠告是：「先想後動、掌握情報、有膊頭、有腰骨」。每逢有醫療事故，當事人多會不知所措，有時病房更會亂作一團，混亂之際，一個事故有可能衍化成兩、三個甚至多個事故，身為總指揮的COS須臨危不亂，謀定而後動，尤其要掌握到事實真相，否則在言人人殊，以訛傳訛的混亂情况下，很容易作出錯誤又令人遺憾的決定。

至於「有膊頭、有腰骨」，即是做事有擔當，不諉過於人，為了正義可挺住壓力，那是任何領袖都必備的條件。在醫院裏，最討厭和令團隊成員看不起的主管，就是那些「攞彩就自己威，有事就戴頭盔」的COS。大家都明白，有些醫療事故，並非前線員工失職，而是制度有缺陷，若主管不趁機想法填補缺陷，而是為了自己脫身，將責任推到前線同事身上，一副「不管他人風浪起，自己穩坐釣魚船」的痞態，比單是「戴頭盔」差多了。

做主管，最重要是得到團隊信任，沒膊頭沒腰骨的主管，憑什麼讓人信服？

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

相關字詞﹕公立醫院 部門主管 霍泰輝 兒言自得

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