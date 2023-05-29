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健康

知多啲：植物萃取甜味劑 適量使用

【明報專訊】嗜甜又怕肥，NSS又不建議使用，還有什麼選擇？

能夠代替糖提供甜味的產品，市面上還有很多選擇，其中植物萃取甜味劑如羅漢果糖、菊薯糖、稀少糖等，還有與蔗糖同屬天然糖的椰糖，對於要控制體重、血糖人士，都可適量使用。

羅漢果糖 零卡零升糖指數

羅漢果糖萃取自羅漢果，甜味來自羅漢果苷，甜度比蔗糖高100至250倍，「羅漢果苷可抗氧化、抗炎，大部分人都適合食用，糖尿病患都可以，因零卡、零升糖指數，不會令到血糖飈升」。註冊營養師陳可兒指，暫時未有研究指出羅漢果糖有明顯壞處，美國食品及藥物管理局（FDA）歸類為公認安全（generally recognized as safe）的食物；在中國、日本、加拿大等地亦被視為可安全食用。「不過，羅漢果糖本身很甜，很少會單一使用，多數會與白砂糖或其他甜味劑（如甜菊糖、赤藻糖醇）混合使用，平衡甜度。」她提醒使用時要看清楚成分表和營養標籤，混合後不一定低糖低卡。

菊薯糖 「養住腸道菌群」

菊薯糖提取自南美洲菊薯的根部，是近年較新的植物萃取甜味劑。陳可兒指，「菊薯糖含有45%至50%膳食纖維低聚寡糖（FOS），是一種益生元；其他甜味劑都有研究指會令腸道好菌減少，但菊薯糖有FOS就可養住腸道菌群」。菊薯糖熱量是蔗糖三分之一，升糖指數僅1，糖尿病患都可以食用。惟它會在大腸發酵分解產生氣體，容易腸胃不適或腸易激綜合徵患者，就不宜吃過量。

稀少糖 不被吸收 血糖波幅較小

稀少糖由日本研發，註冊營養師李振洋指，它可從天然食物中找到，但是含量不多，故名為稀少糖，甜度是蔗糖七成左右，「由於身體不懂得代謝稀少糖，不被吸收就排出體外，所以升糖指數較低，血糖波幅較小」。以阿洛酮糖（allulose）為例，是稀少糖的一種，天然存在於無花果、小麥等食物中，對於糖尿病患或血糖不穩定人士，是一種不錯的甜味劑，因為其熱量亦較低，每克只有0.2至0.4千卡，是蔗糖十分之一（每克4千卡熱量），可用於冷熱飲品、烤焗蛋糕或日常煮食。

椰糖 比蔗糖多點礦物質

椰糖與蔗糖同是天然糖，屬碳水化合物；但椰糖升糖指數（54）較蔗糖（65）低，亦比蔗糖多一點礦物質，所以相對適合糖尿病患食用，惟仍需注意控制食用量。

逐步減糖量更理想

陳可兒強調，植物萃取甜味劑目前未有研究顯示具明顯壞處，偶爾、適量用來取代蔗糖是可以，但始終未知將來會否有長期研究發現其壞處，亦未知提煉過程有多天然。最理想還是一步步減少用糖量，「如果每日都要用糖，寧願用蔗糖，但減量，如從每日兩包慢慢減至一包半甚至一包，而非長期用代糖」。世衛建議成人和兒童，每日糖分攝取量應佔每日能量總攝取量的5%至10%。

[健康]

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