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未來城市：盼創意產業拓發展空間 造型設計打破局限

【明報專訊】香港流行文化普遍被定義為環繞歌影視而衍生，在本報一系列流行文化的專題報道中，在早前章節探討了這三個界別不同崗位人員的看法，如電影的美術和服裝指導、電視編劇及獨立音樂人等。若要縱覽三者，除了明星藝人外，還有負責其形象、造型設計的時尚造型師。造型師這角色在幕後、幕前間游走，一直穿梭在香港流行文化史中，近年不時有新名字出現，且讓主流觀眾留下印象，就如這次專訪的80後Lok Fong和90後QQBarry，二人分別為組合ERROR和唱作歌手Serrini等設計造型而為人熟悉，從他們在行內的經歷和角度出發，了解新一代造型師如何觀察香港流行文化和創意產業的發展。

為明星設計造型 有利有弊

港府早前舉辦首屆「香港流行文化節」，聚焦在1980至1990年代、所謂的「香港黃金時期巨星經典」，而說起那個時期的造型師，自不然想起與梅艷芳、張國榮合作無間的劉培基、余家安，還有近日傳出死訊的張學潤（Nel Nel）。又如國際知名、在3月宣布退出造型行業的Law Roach，此前屬美國荷李活女星Zendaya的御用造型師，以「Stylist and Image Architect」（造型師及形象建築師）自居。無論是外國或香港「黃金年代」，造型師這銜頭總伴隨某某明星藝人的名字，在工作上是關係密切的伙伴，像梅艷芳與劉培基甚至稱為戰友。

在名氣而言，固然是好事，但着眼於這人與人的關係之外，每一個造型也是作品集的一頁，因此對創作來說，有時會有一道無形的框架。回想10年前入行當潮流雜誌記者，Lok在近兩年為ERROR設計造型而多了人認識，人們亦因而有興趣去了解他以往的作品。他從設計學院畢業後，輾轉成為雜誌體育組記者，因對時裝的熱情和適逢運動穿搭熱潮，向別組同事取經偷師，學借衫、安排拍攝等，如「摸着石頭過河」般把時尚內容加添進體育版面。數年後到了「三十而立」之年，在記者工作積累一些人脈和經驗，轉至公關公司工作，也曾創業售賣潮牌飾品，慢慢涉獵造型設計工作，跟大部分創作者一樣，他害怕自己被定型，「太掛鈎又未必是一件好事，如果我做得好，好像是因為ERROR（本身好），但假設當我做得不好時，（會被認為）就是連ERROR你也做不好，即是有利有弊的」。

嘆本地造型師屬「執行者非決策者」

雖然在大眾目光下，造型師須承受一定的壓力，Lok亦感恩獲一些藝人和前輩賞識，例如Do姐（鄭裕玲）覺得他為ERROR成員193（郭嘉駿）配襯得不錯，而找他合作。Lok最初是協助獨立音樂人（Indie）做形象設計，現在較多與主流明星（Mass）合作，兩者要求的風格迥異，他認為不同的合作單位有不一樣的可能性，「Indie那班人有自己的態度，很明顯就是很不同的，mass那班又有自己的風格……你能兼顧到所有東西就是你的能力，就是別人會定位你」，Indie因受眾與主流有別，化妝以至服裝上可以大膽破格，而主流藝人則要顧及較多條件和要求，發揮空間有所局限。一些國際知名的造型師如Law Roach或G-Dragon的造型師，名氣如明星，Lok最嚮往的反而是外國的合作模式，如出席Met Gala等場合，造型師花數月時間準備，由化妝、髮型設計，以至與大品牌設計師一起討論訂製服裝，「這才是決策者，現在（在香港）是執行者，只可以去執行一些東西，這個就是分別」。回看香港造型產業，依附在歌影視急速的步伐中，無時間、無預算是經年累月、每日恆常發生的狀况，如妝髮般被分割成行業的一個齒輪，因此現時做到的僅為向品牌借用衣飾配搭造型，而非真正的「造型設計」。他在近期籌備新項目時，與香港著名攝影師夏永康（Wing Shya）合作，從前輩身上感受到這份憧憬已久、創作上的平等，「我很欣賞他（夏永康）會用自己的價值，把所有新的人帶上來」。

受惠「造星」時代 作品為人關注

同樣從indie造型起步的QQBarry，今年初參演ViuTV真人騷節目《Fashion Killer》，以「人間薰衣草」的形象成功入屋，除了一身紫色造型突顯出強烈個人風格外，性格隨和，跟節目其他參加者打成一片，也打破主流觀眾的刻板印象——外表時尚的人說話不一定是尖酸刻薄，他強調造型師應「保持開放，用平常心面對一切，相信自己眼光，同時要保持有禮貌」，造型師是與各單位、各工作人員的溝通橋樑，在審美上應擇善固執，但亦要適時妥協和讓步，令合作更順暢。怕悶的個性使然踏上造型師之路，QQBarry在2019年從理工大學紡織及服裝學系（針織時裝設計及科技）畢業前，實習期間他已發現自己無法適應辦公室朝九晚五的生活，而該科畢業生主要出路是在針織品廠房工作，負責開款或接外國訂單生產。他又指造型師入行門檻不高，主要依賴人脈，有些商業製作如廣告拍攝，有時則會由藝術總監（Art director）或幕後工作人員如場務（PA）兼任，因廣告要求大多較為生活化。

QQBarry在學時已為一些indie的MV負責造型設計，畢業之際剛好遇上市道景氣不佳，因此開始自由業的工作模式。他在2017年一個活動中，在Serrini推出專輯《Don't Text Him》前認識了她，「她當時還是幾千人追蹤，也喜歡她的音樂，所以有聽和去看，那時互動性比較高，她開live（直播）我會去留言，所以慢慢就認識了」。漸變熟絡後，Serrini在工作上剛好有機會找他合作，從一次半次變為一整年的長期合作。承接上周獨立音樂人的訪問提及，香港主流與非主流歌手的界線漸變模糊。如Serrini從非主流歌手中崛起，躍現至主流觀眾眼前，華麗轉身成今日外形美艷的「有錢嘅女人」，連帶團隊亦有更多曝光，QQBarry的作品亦因此受惠被人注意，他認為現時「造星」機會較以往大，門檻較低，相對令明星周邊的人員也較易受關注。有才華的人能在社交平台發表作品，與受眾直接互動，不受傳統傳播媒介或大型歌片公司掣肘。

明星產業碎片化反映大眾現時更着重個人喜好的風格和審美觀，從傳統被動接收資訊的角色，轉化為主動尋求和主觀介入資訊的產生。明星效應在商業上的效果最為直接，故QQBarry認為香港創意產業政策不應行精英化路線，要漁翁撒網般投入資源讓更多人加入，他以韓國為例，「K-POP紅了，連帶有很多韓國潮牌令人留意，那些韓國明星如（BLACKPINK成員）Jennie，有時用Chanel，有時候會揹一下自己的牌子、韓國的牌子……那些人就直接去買，或者留意多了那個牌子，對fashion來說，其實就是這麼直接」。他建議香港能由練習生培訓開始「造星」，以及為本地時裝設計師提供更多硬件上的支援，如減輕租金壓力等，創意產業發展及整體風氣才會更進一步改善。

整體政策統籌欠多元

Lok與QQBarry以斜槓族（Slasher）身分兼顧造型師工作，一來是創作者想多嘗試新事物；二來回歸現實層面，Lok認為香港現時主流歌手、明星在國際間影響力不足，較難帶動周邊產業發展，大部分造型師難以穩定和足夠收入兼顧開支，造型師闖出名堂實為少數，這行業付出時間、勞動力與收入不成正比，往往需要用上一筆收入預支下一項工作的支出，他目前靠經營KOL公關公司及做一些art directing等工作平衡收入。談及提升大眾審美水平，他認為天橋上展示的高端時裝從來只為滿足小眾，「普通人一般去Uniqlo、GU買衫，這樣很難要求他們理解high fashion在表達些什麼」，因此在構思造型時與藝人達成共識，大家想追求什麼效果和風格，比起迎合主流品味更重要。跟QQBarry對審美應為多元的看法相近，Lok指出，審美難以訂立標準，因此不認同能通過教育改善審美觀，他認為審美觀與經濟掛鈎，如整體環境較差，沒餘裕消費購買時裝及奢侈品，自然較少接觸時尚相關資訊。

要捧出一隊BLACKPINK，韓國「文化建國」的政策由培訓幕前幕後人才開始，大量投入資金與商界合作，這種模式在香港或難以實行。但反觀港府自2009年推動的「創意香港」項目，以機構、組織自行提案再申請撥款資助，據今年2月立法會資訊科技及廣播事務委員會會議文件，「創意香港」轄下的「創意智優計劃」推行至今 ，獲注資30億元，而新一份財政預算案提出會向計劃再注資5億元，主力推動與影視產業的中外交流。時裝設計隸屬「創意香港」八大範疇的設計之中，惟項目較多是時裝比賽及時裝周，有少數跨界科技的比賽，但若以宏觀而言，「創意香港」最欠缺的是整體統籌眾多範疇、推動香港文化發展的大型項目。而造型師工作涉足當中5個範疇，如整體創意產業發展理想，自然會有更大的發展空間。

【推廣流行文化篇之六】

文˙ 呂晞頌

{ 圖 } 鄧宗弘、黃志東、受訪者提供、網上圖片

{ 場地提供 } I.T、ARTO.

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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