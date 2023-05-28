明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

無定向學堂：退下來仍守住專業 主播幕前一分鐘 幕後十年功

【明報專訊】有線電視5位主播早前在錄影廠跳舞，片段網上廣傳後引起討論，有網民留言支持她們展示活潑一面，亦有行內行外人質疑影響主播（anchor）的專業形象。主播有時因美貌被稱為新聞小花，又或是在後autocue（提字器）年代，遭戲稱為讀稿機器。光鮮亮麗的外表背後是一個怎樣的專業？親切與莊重之間的界線要捉得多緊？有線電視前總主播王春媚想分享對主播這份工的看法：「我希望人哋覺得主播是一個專業，不是只看樣子，而是他們為專業而付出。」

勤力「惡補」變周身刀

2000年從浸大傳理學院畢業後，王春媚擔任無綫新聞記者兼主播。以前像她一樣身兼兩職的為數不少，但自各電視台開設24小時新聞頻道，主播的需求大增，漸漸出現更多專職的主播。提着腳架周圍跑是電視台記者的日常，她自覺身體捱不住，所以2005年轉到有線電視任全職主播，一做就是15年。多年之後，她發現主播這份工並不比記者容易，絕不是小花或機器。

王春媚在恒大傳播學院教授主播課程，無論對着學生或是新主播，她總強調不能「零預備」走進錄影廠，必須做足功課。一旦讀錯字或在直播期間無聲出（dead air），除了令新聞部很麻煩，出醜的更是主播本人。此外，主播是報道出街之前的最終把關者，有責任確保新聞無誤且清晰。她亦試過發現稿上錯處，「尤其是24小時新聞，大家總會有錯漏，有時錯別字，甚至乎打錯名、數字錯」。王春媚有多年主播經驗，若發現稿件寫得奇怪，觀眾可能不明白，都會主動找編輯或採訪主任提出建議。主播事前的準備工夫亦有助表達，要先把新聞消化，報道時才能用上合適的語氣和表情，例如嚴肅的新聞與可愛的狗隻比賽已經差天共地。

用逾月苦讀軍事資料

觀眾看到的是主播端坐着報新聞的一面，鏡頭背後更多是埋頭苦幹的樣子。對於不熟悉的題材，他們更要「惡補」一番。小如報道體育新聞，王春媚本身不懂踢足球，現時至少學識何謂「越位」、「窩利」。大如閱兵儀式，她曾用上逾1個月時間，苦讀各款裝甲車和戰機的資料，準備圖文並茂的筆記，務求直播時辨認出來，並為觀眾提供額外資訊。若是直播突發事件，主播要ad lib，即無稿之下旁述，事前準備工夫及應變能力就非常重要。直播示威時總不能「口啞啞」，主播要認識水炮車有何型號、功能，畫面上的槍是霰彈槍還是胡椒槍。路癡恐怕難以勝任主播一職，因為直播畫面一出就要分辨現場位置，「例如旺角我很少去，真係分不清哪條路，一take落去點呀？我們真的會列印地圖出來認」。面盲者亦免問，現場出現的大人物全靠主播向觀眾介紹。

自問哭點低 EQ搭夠

知識以外，主播還要兼備毅力和情緒智商。王春媚入職有線電視不久，遇上韓農反世貿示威，直踩6小時通宵直播，「坐到4個多鐘時，編輯問我需不需要出來休息。我只跟他說想去洗手間，去完又返入去」。她任內還碰上日本311大地震和馬尼拉人質事件的現場直播，後者是最難忘的一次經歷。自問哭點低，所以她平日事前得知要報道感人的新聞，直播時都會故意避看，以免觸動情緒。當年她卻要在主播台上，旁述馬尼拉人質事件的直播畫面。「 EQ是很重要，有時不是你的反應，而是你怎樣能夠控制自己的情緒，令觀眾感覺到。」

一個怎樣的主播說話才有信服力？「Anchor在香港我覺得已經不再一樣，（不再是）很四平八穩、坐在那裏字正腔圓，經常有某一個anchor tone（主播腔）去講嘢給人聽。」王春媚說有線新聞用了很多年，嘗試將主播變回一個日常生活中說話的人，要與觀眾產生連結，信息才能入耳。她的竅門是靠一些幻想力，「我是在跟一個人去講新聞，可能是一個很熟悉的人，是我媽或是我先生。我就會盡量用這種想法，令自己更加貼近平時講嘢」。

「讀稿機器」不易做

王春媚曾經很介意行內、行外把主播貶低為「讀稿機器」，短短四字彷彿抹殺一班主播的努力，就算跟着autocue讀稿也不容易，更何况背後的準備工夫。她在2020年卸下主播工作才開始釋懷，尤其是經過一個朋友安慰，「他說其實叫做機器也是一件好事，例如打網球打得好就叫做發球機器，經常入球就叫做入球機器，其實『讀稿機器』你應該正面一點，都要讀得勁先得嘅」。到底公眾會否分辨主播讀得好不好？觀乎網上對於主播的討論，似乎更多着墨於新聞小花的外貌，而非能力。王春媚說自己甚少留意網上評論，反而專注於主播的專業，以上司評價作為衡量能力的標準。

即使主播與記者的職責分家，但不代表從新聞團隊割裂出來。她堅持主播都是團隊的一員，且責任重大，關乎資訊能否傳遞至觀眾。「觀眾拿着遙控，覺得這個anchor讀得很差，她／他就轉台，變咗整個新聞團隊很辛苦做的那件事，最後原來觀眾是不看的。」外面的記者或許經歷橫風橫雨，攝影師或許跑了很遠才拍到車禍現場的畫面，經過撰稿、剪接等程序，最終來到主播手上。鏡頭前的主播恍如侍應，任佳餚多美味，還是要有人親自送抵客人桌上。

與商業機構保持距離

近年電視台相繼推出由新聞主播主持的資訊節目，例如無綫新聞的主播在「行行有好景」中帶觀眾尋找美景，並加入行山專家及保育人士分享資訊；而有線寬頻旗下的HOY資訊台則有《主播視角》，新聞主播在節目中發掘香港事物和潮流，觀眾從中更了解主播的性格喜好。「我想可能節目點解要找anchor做，其實是想sell那個anchor，是很理所當然的。但想sell那個anchor的什麼呢？是一個很重要的課題。」王春媚認為讓新聞主播更貼地並不是一件壞事，因為觀眾打開電視，當然想看到自己覺得很親切的人。貼地與親切可以成為主播報道新聞時的優勢，但與不專業之間的界線亦很難拿捏，尤其受眾本身未必懂得分辨什麼是新聞、什麼不是。「究竟把尺放在哪裏，令那個主播就算做了這個節目都好，他讀新聞的時候，人哋依然覺得這個人是一個professional（專業）？」

電視台公信力基石

王春媚任職主播時做過健康資訊節目，公司又曾外購寵物訓練相關節目，由其他主播主持。她處理這類節目時都會很小心，呈現資訊時不希望讓人覺得自己不專業，「當然可能有人會覺得這些東西很老式，但我寧願守舊一點」。她留意到其他地區的主播有時表現手法和內容都較輕鬆，但各地有文化差異，不能與香港直接比較，例如台灣的新聞台會涵蓋娛樂新聞及較生活化的故事，新聞主播會一併報道。

主播說話字正腔圓又大方得體，不難想像會獲機構邀約擔任活動司儀。不過，王春媚說主播工作以外的活動均需請示上司，即使是與主播身分無衝突的慈善工作。而商業機構更是不可能扯上關係，「我們某程度上是代表個（新聞）台，為什麼你會和這個商業機構有關係？將來當我的台報一單關於這個商業機構的東西，人哋就會覺得這個anchor幫機構做事，你說的話還可不可信呢？」主播中立和客觀的標準與記者睇齊，是建立公信力的一塊基石。

前主播為讀者介紹主播的專業之處，但其他家庭觀眾看不到鏡頭背後的工夫，要在他們心中建立專業形象談何容易。以前王春媚會教導新人，所做的每一步都要考慮主播的形象會否受影響。隨着網絡發達，她時刻提醒自己，小心籂選放上社交平台的內容，不希望讓人覺得自己是一個花瓶。「我希望別人看到王春媚這三個字，會覺得我專業。當然這些要累積，但是把尺我覺得是要放在裏面。」從主播崗位退休之後，她亦盡量避免消費這個名銜，以免所作所為傷害正在從事這份專業的人。這次罕有受訪，她希望大眾不止認識主播的樣子，更是他們經歷深耕細作的專業。「我覺得要建立一樣東西是很難，自己也用了十幾年的時間，希望做好呢份工。如果你問我，睇你指邊啲大眾，我覺得大眾都依然覺得，我們是很professional的。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞