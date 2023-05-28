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料理分子：夏日海洋風刈包 酸甜喚醒味蕾

【明報專訊】「國道3號近三峽那段已經顯示紅色了，我們先開往擺接堡路，到新竹那邊再回國道3號高速公路。看來關西服務區也車龍不絕，要從那邊繞回國道3號不容易呢。」賢說道，一邊開車一邊享用着我剛剛在早餐店買的烤豬排蛋漢堡和冰紅茶，70元新台幣的晨早風情與好心情，我們仨：廚豫、賢和賢姐姐，自駕遊出發台中。

連假自駕遊

由於連假關係，不能直接走國道3號高速公路，某部分路段需要繞過高速公路，結果原本1小時50分的車程變成3小時。但如果堅持全程使用高速公路的話，最終可能要花上5小時的車程。哪來那麼多的汽車？根據台灣交通部公路總局估計，現時全台約有849萬架汽車牌照登記。由於高速公路經常塞車，政府會推出一些非黃金時段免收費的措施來吸引民眾，避免他們同一時段使用高速公路。如凌晨1時至清晨5時可免費使用，不過看來作用不大，車龍還是長期出現。

不想自駕可轉乘高鐵或火車，但要注意務必提早購買車票，否則有些時段連站票都沽清。對於我們而言，一邊駕駛一邊聊天和吃零食，3小時並不是過得很久。終於到達台中市，另一個難題出現——找泊車位，找了15分鐘，所有路邊的停車格全滿，大型停車場都幾乎爆滿。轉入了一條小巷，找到一個只有8格停車位的小型停車場，幸好看到一輛七人車準備離開。稍等一會，順利停泊。我們算幸運了，否則可能愈找愈遠，恐怕距離我們第一站的「審計新村」有一大段路程。

廢棄宿舍變文創熱點

審計新村為台中市政府宿舍群之一，原為台灣省政府審計處員工宿舍，但1998年成為閒置空間而荒廢多年。近年台中政府再次規劃這片佔地0.52公頃的古老建築，轉化成為台中其中一個文創店家的集散熱點。店家種類非常多元：甜品、茶飲、香薰、皮革、文具、服飾和配件等。新村內一樓（即地面）的草地上已佈滿小小的攤商，有賣油飯的、水果冰飲料、皮革掛飾、自家製鬆餅、韓式薄襯衫或現食鹵味小菜；二樓有進駐室內（舊宿舍間隔）的文創工作坊、文具店等。還有很多木棧道、圍欄、牆壁供遊人拍照打卡，也有裝置藝術、各式各樣的燈籠，每個角落都人頭湧湧，連停下來拍照也要等待一番，待人流稍稍離去，才能快拍一張。新村外圍都是裝潢精美的咖啡店或甜品店，對面是一間中學、台中美術館和文化中心。周邊的配套加上自身的吸引力，難怪人流總是不絕。

一切回復原狀

飲過藍莓醋冰茶，吃過北海道牛乳泡芙，起程前往草悟道，在市區中出現一大片草地，人和貓狗也能從容地踏在草地上，甚至有人打開帳幕在內休息；狗狗們興奮地追着飛碟玩樂；有人唱着歌，有人欣賞着；同齡友人攜着披薩、手搖飲品在草地上野餐。我心裏大叫：一切回復原狀了。

晚上到訪一間需兩星期前訂位才能光顧的日式燒肉餐廳。人均消費約1100至3000元新台幣不等，視乎選擇哪一個套餐，其中一個皇后套餐，上菜時，肉品以一個大寶箱盛載着，配合乾冰的煙霧，視覺效果一絕。肉品包括黑松露配伊比利腰眼、伊比利豬腹、伊比利肋骨肉、伊比利梅花、櫻桃谷鴨肉、西班牙松板豬、老饕雞肉等，還有餐前招待飲品、前菜、湯品、海鮮披薩、台灣珍珠米飯、松板豬扒吐司、日式甜點等。加上良好的服務態度，真的物有所值。隔壁的客人生日，服務員以樂器搖鈴即席演奏生日歌，在旁的我們也忍不住附和唱起生日歌來。最後在門外的紅色鳥居拍照留念，為完美的晚餐畫上句號。

百變刈包

夏天已來到，想弄一道色彩繽紛、充滿海洋氣息，亦帶滿滿台味的菜餚。刈包絕對是夏日小食的首選，跟上次的肉夾饃差不多，刈包也是台灣的東方漢堡。傳統的刈包內含鹵水五層肉、酸菜、香菜、花生粉，我家附近有間焢肉飯專賣店，他們家的刈包真的非常美味，跟手掌差不多大小，五層肉被鹵汁入侵得一咬即溶化，酸菜的鹹香與花生粉的微甜配合得天衣無縫，刈包皮鬆軟可口。

這次我把刈包做成不同顏色，貝殼外形，配合夏天海洋的主題。以韓式海鮮煎餅為靈感，加上一個獨創的酸甜沾醬點綴，一口咬下去，味蕾再次提醒你夏天已到來。

夏日海洋風刈包•食譜

海鮮煎餅

【煎餅部分。材料】（5小份）

‧低筋麵粉……40克

‧番薯粉……12克

‧泡打粉……2克

‧鹽……1克

‧糖……3克

‧冰水……45毫升

‧雞蛋……1隻

【做法】

1.把半隻蛋液和其餘材料完全混合。

2.混合成淺黃色，無粉粒的煎餅漿。

【餡料部分。材料】（5小份）

‧蝦仁……2隻

‧魷魚……20克

‧水蓮……40克

‧洋葱……20克

‧紅黃甜椒……各25克

【做法】

1.鮮蝦剝殼切開為二；魷魚洗淨切小段；洋葱切細粒；水蓮洗淨切小段；甜椒切小塊。

2.煎鍋以中小火加熱，加入少許油，在鍋中央倒入約兩湯匙煎餅漿，再加入餡料。

3.在餡料上倒入少許煎餅漿，然後再倒入少許蛋液。

4.煎餅翻過來把餡料面煎香，約1分鐘，完成。

‧把色彩繽紛的餡料平均分佈，視覺效果更佳。

酸甜沾醬

【材料】

‧蒜蓉……1/4匙

‧糖……1茶匙

‧醬油……1湯匙

‧茄汁……1湯匙

‧喼汁……1/2湯匙

‧蛋黃醬……2湯匙

【做法】

所有材料混合，完成後放雪櫃備用。

貝殼刈包

【材料】

白色：低筋麵粉100克、奶粉2克、糖5克、酵母2克、水57毫升

黃色：咖喱粉3克、低筋麵粉100克、奶粉2克、糖5克、酵母2克、水57毫升

紅色：茄醬20克、紅椒粉3克、低筋麵粉100克、奶粉2克、糖5克、酵母2克、水47毫升

綠色：青醬15克、低筋麵粉100克、奶粉2克、糖5克、酵母2克、水47毫升

【做法】

1.把所有材料混合成麵糰狀。取出麵糰用手搓揉約1分鐘。搓成球狀。

2.四色麵糰置於室溫，蓋保鮮紙醒麵15分鐘。

3.把球狀麵糰切成4份。每份揉成球狀，蓋保鮮紙醒麵5分鐘。

4.把小球壓扁，用木棍擀成橢圓形。在麵糰上塗上一層薄油。

5.對摺成半圓形，放在蒸包紙上，用鋸齒刮刀刻上線條。

6.在中央掐一下。把線條末段回推一下。室溫發酵15分鐘。

7.水滾後放入蒸鍋以小火蒸6分鐘。首3分鐘後快速打開鍋蓋再合上，3分鐘後熄火。

‧最後燜2分鐘，再把刈包取出

8.彩色貝殼刈包完成。

9.把海鮮煎餅、酸甜沾醬放入貝殼刈包內享用。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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