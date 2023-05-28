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2023年5月28日星期日
星期日生活
周日話題：國泰空服，錯那麼多？
照顧者之苦
記者學做照顧者
周日話題：公共圖書館之死
老少女之麻糬周記！
周日話題：後疫情．還是疫情後
同場加映：歷史痕迹‧詩意‧粵語劇本──從潘惠森的《榕樹蔭下的森林》和《小島‧餘香》說起
無名周記：未完的災難 未重返的家園
誰人日記：真人騷
圖文城市：夜中諦聽 樹姿的幽微細語
康城手記：康城影展第二週──巧合的人 截然不同的作品
開門讀書：指揮家馬勒v.s.作曲家馬勒
放心寫作：我們都是藝術家
#40 讀者來信：慢慢就是最好的原因
阿貓阿狗：#190 初生
對號入座：連城映對：特寫德黑蘭
自吹自擂：70米厘初體驗：《萬里逃生記》
同場加映：尚盧高達：某一種預言家
影片簡評
單元連載：香港書51
星期日文學‧《楊牧書簡Ⅰ：致瘂弦》：只有詩的熱情和感情的真
{照顧者達人}仲偉媽、家暉媽 兒子有特殊需要 活在惶恐中 神奇媽媽最希望假日緊急支援
料理分子：夏日海洋風刈包 酸甜喚醒味蕾
第二人生：淡出NGO工作 深山修煉廚藝 「餌誘」有緣人 洗滌身心靈
無定向學堂：退下來仍守住專業 主播幕前一分鐘 幕後十年功
去埋呢度先：走過林蔭道 重新發現將軍澳
未來城市：盼創意產業拓發展空間 造型設計打破局限
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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周日話題：國泰空服，錯那麼多？
照顧者之苦
記者學做照顧者
周日話題：公共圖書館之死
老少女之麻糬周記！
周日話題：後疫情．還是疫情後
同場加映：歷史痕迹‧詩意‧粵語劇本──從潘惠森的《榕樹蔭下的森林》和《小島‧餘香》說起
無名周記：未完的災難 未重返的家園
誰人日記：真人騷
圖文城市：夜中諦聽 樹姿的幽微細語
康城手記：康城影展第二週──巧合的人 截然不同的作品
開門讀書：指揮家馬勒v.s.作曲家馬勒
放心寫作：我們都是藝術家
#40 讀者來信：慢慢就是最好的原因
阿貓阿狗：#190 初生
對號入座：連城映對：特寫德黑蘭
自吹自擂：70米厘初體驗：《萬里逃生記》
同場加映：尚盧高達：某一種預言家
影片簡評
單元連載：香港書51
星期日文學‧《楊牧書簡Ⅰ：致瘂弦》：只有詩的熱情和感情的真
{照顧者達人}仲偉媽、家暉媽 兒子有特殊需要 活在惶恐中 神奇媽媽最希望假日緊急支援
料理分子：夏日海洋風刈包 酸甜喚醒味蕾
第二人生：淡出NGO工作 深山修煉廚藝 「餌誘」有緣人 洗滌身心靈
無定向學堂：退下來仍守住專業 主播幕前一分鐘 幕後十年功
去埋呢度先：走過林蔭道 重新發現將軍澳
未來城市：盼創意產業拓發展空間 造型設計打破局限
周日話題：國泰空服，錯那麼多？
照顧者之苦
記者學做照顧者
周日話題：公共圖書館之死
周日話題：後疫情．還是疫情後
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圖文城市：夜中諦聽 樹姿的幽微細語
康城手記：康城影展第二週──巧合的人 截然不同的作品
開門讀書：指揮家馬勒v.s.作曲家馬勒
放心寫作：我們都是藝術家
#40 讀者來信：慢慢就是最好的原因
阿貓阿狗：#190 初生
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{照顧者達人}仲偉媽、家暉媽 兒子有特殊需要 活在惶恐中 神奇媽媽最希望假日緊急支援
料理分子：夏日海洋風刈包 酸甜喚醒味蕾
第二人生：淡出NGO工作 深山修煉廚藝 「餌誘」有緣人 洗滌身心靈
無定向學堂：退下來仍守住專業 主播幕前一分鐘 幕後十年功
去埋呢度先：走過林蔭道 重新發現將軍澳
未來城市：盼創意產業拓發展空間 造型設計打破局限
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