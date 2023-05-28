挺過來的人，都說當照顧者最棹忌就是試圖自個獨力扛起重擔。仲偉媽與家暉媽在路上認識了彼此，看着自己年紀漸大，就是放不下有特殊需要的大孩兒，多年來她們都認識到向社會伸手求救的重要。社署年底有新整合的24小時熱線服務，希望可以為處於緊急關頭的求助者提供適切支援，不論遭遇什麼危機，他們都可大步檻過。

大悲叫人無語，國泰空中服務員在私下閒聊時取笑內地客人英文不好，卻引來七嘴八舌喋喋不休，甚至兩地言論上綱上線。毛升老師首先把錄音和報道細聽細讀了一遍，發現內地網紅根本沒弄清楚事實就一口咬定是「國族認同偏差、心理扭曲」，然後讓一大票網民跟着發飈，他以自身來歷把兩地的刻板印象梳理一番，追問這類炒作對提高香港人中國認同有何好處。

葉蔭聰則跟進了公共圖書館下架大量圖書的事件，回到歷史中追本溯源，公共圖書館的公共角色和館藏的意義，形容事件等同將公共圖書館的功能殺死，官員有責解釋。

林康琪則去了福島一個人迹杳然的町，為的是去看日本如何覆述和紀念該次人類大災難。因應俄烏戰爭爆發，日本人看待核電的看法又再變回頭。她並實地發現，重建之難。她說會寫三期。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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