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出行工具篇：5.非觸式e-道快速過關

【明報專訊】近年香港海關力推「非觸式e-道」，港人在關口自助過關時毋須使用身分證，亦不需要掃指紋，只需要利用手機QR Code及面部認證便可以直接過關，官方指比起傳統自助關口的過關速度更快。

想使用「非觸式e-道」必須以「智方便」登入，所以第一步是登記成為「智方便」用戶。用家先下載「智方便」App，掃描身分證資料後再填寫個人資料，最後設定「臉容辨識」後，便可以自設密碼並完成登記。之後你可以在手機另外安裝「非觸式e-道」程式，打開App的「申請人聲明」後，點按「以智方便繼續」的選項，使用「智方便」個人資料完成登記即可。●

6.高德地圖資料準確易用

在內地搵路，Google Maps的準確度遠不及內地地圖，當中尤以「高德地圖」特別好用。它的最大優點不但是地圖資料夠準確易用，還可以在地圖內直接搜尋不同的美食，又或者直接在地圖內「叫車」，而且因為會即時召喚多家叫車公司，能即時格價找出又快又便宜的一間（圖1），比起WeChat內的滴滴出行更好用！

利用高德地圖叫車的步驟十分簡便，用家只需要輸入目的地後，直接點按上方的「打車」即可。因為高德跟多間叫車公司合作，因此可以選擇的車型較多，價錢亦較實惠。司機接單後，用家要先預繳部分費用，用家可以在App內看到司機位置、前來所需時間，同時對方的車型及車牌都會顯示出來，不難辨認。上車後，乘客向司機說出「微密碼」（即是電話號碼最後2或4位數字，以確保沒有上錯車），便可以出發前往目的地。●

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