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支付工具篇：1.WeChat小程式幫到手

【明報專訊】金錢不是萬能，但無錢就萬萬不能。論到必裝Apps，首推電子錢包WeChat及Alipay。其中WeChat既是通訊工具，亦是方便使用的電子錢包，而且同一個App便可選擇「中國大陸」或「香港（中國）」的錢包，只要在「服務」中點選「切換錢包地區」即可，港人北上消費時更為方便。如果沒有大陸銀行戶口，中國大陸錢包暫時只可以靠其他WeChat用戶轉帳來儲值。

WeChat另一個重要功能，是可以在程式內隨時加裝不同的「小程式」，用來在餐廳點餐、超市會員儲分、滴滴出行打的、戲院買戲票等；就連出入境時用作申報健康資料的「黑碼」，都可以在WeChat內輕鬆辦理。以下4個小程式十分值得預先安裝：

．海關旅客指尖服務

在WeChat的「小程式」內搜尋「海關旅客指尖服務」（圖1），登入微信戶口後，便可以點按「填報／修改《中華人民共和國出／入境健康申明卡》」。首次使用時要填寫個人基本資料，之後便可以取得入境「黑碼」；日後再用WeChat內登記的話，則只需要在「歷史申報記錄」內找回曾經登記的資料，點按「修改」＞「自動修改」，一步即取得黑碼，非常方便。

．深圳通＋

可以在程式內開啟用於深圳地鐵或巴士公交的「深圳通卡」，就好像香港的八達通般，乘車時拍卡付費（圖2）。

．滴滴出行

想在內地「打的」，最方便是利用App來電召的士。雖然早年最大型打的App「滴滴出行」一度下架，但最近Android版已重新上架，亦可在WeChat內安裝小程式使用（圖3）。

．拼多多

拼多多是內地新興網店，比淘寶普遍便宜且選擇多。用家除可下載拼多多自家App使用外，也可在Wechat下載小程式，以連結Wechat戶口使用。●

2.內地支付寶增香港儲值

Alipay同樣是功能多多的電子錢包。港版AlipayHK現時在內地大部分商店都能使用，更可以利用香港錢包或信用卡，以港元為單位來支付。另外內置的「易乘碼」除可以在港鐵、巴士付費外，亦可以點按「使用跨境乘車碼」，於深圳、廣州、中山及佛山乘車時付費，同樣即時兌換港元支付。

不過，有些小店未必能以AlipayHK收錢，愛去小店的用家，還是需要開啟內地版支付寶。以往充值錢包是令不少人最頭痛的問題，因為很難在內地開設銀行戶口來扣帳；但近月AlipayHK新增與內地支付寶互相跨境匯款，而且可免除手續費，值得大家考慮。首先，用家須利用手機號碼開通AlipayHK及內地版支付寶，並完成實名認證，AlipayHK亦已經連上香港儲蓄銀行戶口，然後在AlipayHK App內選擇「匯款」，填寫內地支付寶帳戶資料，包括帳戶號碼（手機號碼）、中文姓名（繁簡體均可）及匯款原因即可。

若匯款超過3500人民幣，便可以免除25港元手續費（圖4），直接為自己的內地支付寶錢包增值，毋須開通內地銀行戶口都可以隨時消費。●

3.八達通儲值幾多用幾多

原來八達通的手機App都可以在內地消費！早前程式新增設了「電子錢包Pro」的功能，經開通後（手機號碼、電郵及身分證實名認證）便可以啟動銀聯debit卡的功能。用家只需要為錢包儲值（經轉數快或其他八達通卡等），便可以在內地對應銀聯或雲閃付的商戶直接「掃code」，以港元來付款，而且儲值幾多用幾多，安全亦方便。●

4.雲閃付可登記銀聯卡

相對之前介紹的多個電子錢包，雲閃付相對少人使用，但如果本身擁有銀聯信用卡，將卡登記在內，便可以在內地對應銀聯的商店直接「掃卡」消費，多個選擇。●

相關字詞﹕雲閃付 八達通 支付寶 微信 廣州 深圳 手機程式 手機app

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