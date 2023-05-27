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知多啲：Mini 1959年誕生 Classic與New大不同

【明報專訊】Mini小車可劃分為Classic Mini及New MINI，前者泛指由1959年8月26日至2002年期間由官方出售的Mini，後者則指於2001年起由德國汽車品牌寶馬（BMW）生產至今的MINI，由於新車外形已加入很多現代化元素，配備先進電腦技術及硬件，因此可說是完全不同的車款。

在Classic Mini方面，最初是由Morris及Austin兩間英國汽車公司組成的British Motor Corporation（BMC）策劃，公司為了應對第二次中東戰爭（又稱蘇彝士運河危機）爆發後帶來的燃油危機，指派其員工Alec Issigonis（後被稱為Mini之父）研發一款慳油及可搭載4名成人乘客的小車，最終於1959年開發出第一代Mini（統稱Mini MK I），其創新變速波箱與橫置引擎結構、前輪驅動設計及實用的車廂空間贏得一致好評。

當時BMC分別以Morris及Austin兩個品牌推出Mini，所以一開始分別被冠以Morris Mini Minor及Austin Seven的名字，後來才改為Morris Mini及Austin Mini。直至2002年，最經典的Mini車款共推出7代，不過由於後期先後被英國Rover集團及德國BMW集團入主，所以亦曾被改名為Rover Mini及Mini。

Mini Cooper提升馬力 揚威賽車場

至於Mini Cooper又是什麼？原來Mini MK I推出後雖叫好叫座，但由於馬力只得34匹，速度略嫌不足，Alec Issigonis的好友John Cooper本身從事汽車改裝，便提議升級Mini性能，經車廠同意後，將馬力提升至55匹的首部Mini Cooper便於1961年10月誕生，其後更在多個世界拉力賽中奪獎，此後有Mini Cooper的車款標誌，甚至日後由John Cooper Works Tuning改裝的JCW Cooper，便相當於速度的象徵。●

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