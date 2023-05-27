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機械式操控富儀式感 老爺Mini不難養

【明報專訊】Classic Mini這部渾身散發英倫風味的懷舊小車，很多人會對它一見鍾情。不過，鍾意還鍾意，畢竟最年輕一代的Classic Mini出產至今也有20多年歷史，考慮到牌照、維修等現實問題，大部分人跟她還是會保持「只可遠觀」的距離。

誰知原來當中存在不少誤會，想養一架Classic Mini，無想像中的難，聽過香港迷你車會的車友分享，只要吃得苦，你都可以成為Mini人。

雖然記者並非第一次在街上偶遇Classic Mini，不過燃起今次採訪念頭，也的確與其中一次巧遇有關。話說早前與受訪者相約在昂船洲大橋底下的影車聖地見面，等候期間，只見一架外觀簇新的Classic Mini施施然駛來，由外殼以至車身所有電鍍飾件都一塵不染、閃閃發光，更難得是車上下來的竟是90後的年輕人，記者自然走上前攀談幾句，一心聽他說說照顧這架古董老爺車的辛酸，平衡一下受訪者久未現身的懊惱。誰知車主Mike指申請牌照與保險費其實跟其他汽車分別不大，而且由於Classic Mini車身九成屬機械式零件，維修保養方面，甚至比配備了各種先進電腦控制系統、感應器的現代車更簡單，一舉打破了記者的固有觀念，才會引發是次跟Mini車友夜遊的念頭。

上斜略顯疲態 下斜快入彎靈活

聚集了一群Mini車友的香港迷你車會，今年剛剛成立30年，成立宗旨主要是推廣經典迷你車的文化，讓喜愛此款汽車的會員，可互相交流駕駛、保養和收藏迷你車的經驗和心得。新任會長吳楚雄說，車會每月均舉辦兩次活動，上月初剛相約會員出車到大帽山川龍飲早茶，而另一次聚會則是結伴夜遊。採訪當晚，車隊先在香港大球場外集合，記者和攝影師鑽進Mini，經黃泥涌峽道駛至淺水灣小休，20多架Mini組成的車隊場面震撼，沿途亦搶盡目光，交通燈前停車，只要有途人經過都會舉機拍攝。雖然Classic Mini馬力有限，上斜略顯疲態，但當由淺水灣道下斜即判若兩「車」，速度快而入彎靈活，遠超預期到達聖士提反灣。

通過驗車可出牌 每年保費千多元起

根據運輸署規定，只要車齡達20年以上便可申請「老爺車行駛許可證」，而Classic Mini的車齡均逾20年（見「知多啲」），稱得上為老爺車，通常會令人聯想到三大難關：出牌難、維修貴、駕駛及乘坐感差。

擁有Mini已逾20多年的楚雄笑說，懷舊Mini並沒有大家想像中的老，最後一代Classic Mini在2002年才停售，同時由寶馬集團（BMW）的New MINI延續其人氣小車神話。「就好似現時仍有很多有20年或以上車齡的車在街上行駛一樣，只要每年通過政府運輸署驗車程序，以及滿足到廢氣排放標準就可以出牌，不會特別困難。」至於汽車保險費方面，楚雄說由於曾有一個會員在保險公司工作，在職期間他獲公司同意推出一款專門保障Classic Mini的保單計劃，所以現時車主也可享有最多60% NCB（無索償折扣），而每年保險費最相宜的只需千多元，與一般私家車差不多。

買車必睇車殼車架 生鏽有排整

維修方面，楚雄認為跟買二手車一樣，某程度上都要靠彩數。他說Classic Mini始終有一定車齡，如果玩舊款，車齡更會達到50、60年，所以揀車時必須特別小心，否則確有可能整車整到懷疑人生。「我通常建議大家，買車一定要睇車殼或車架有沒有生鏽或發霉，因為Classic Mini的機件比較簡單，大部分都是機械式操作，所以維修時比較容易搵到源頭問題，整完保養得好，之後可能十年八載才再需要維修」。但他說如果車殼或車架生鏽，不單影響外觀，還會削弱行車安全，便需要燒焊處理，「每次燒焊可能要拆除很多零件，燒完又要噴油，閒閒哋要幾萬元，而最麻煩是鏽漬在2、3年後又再出現，到時又要再維修，無可能頂得順」。另外，他說由於世界各地有大量Classic Mini玩家，所以仍有各種新零件推出，特別是英國及日本有很多獨立生產商，毋須擔心捱貴零件或維修困難。

手搖車窗 沒有風油軚

至於駕駛及乘坐感，我們一行3人各自搭上不同年代的Mini，卻未有預想中的顛簸。成為Mini車主快1年的教師Joanne，笑說起初最不習慣軚環操作，「因為沒有風油軚，所以扭起來好重，乘坐感的確是比較『扽』，我就好快適應，但家人的反應就比較大，不太明白為何要付4000多元月租車位去養這架車」。不過，她說自己情迷英國文化，只要坐入佈局精緻的車廂，種種不適也一掃而空。

年僅25歲的會員Edward則有不同看法，「可能我自己鍾意車，所以好享受Mini帶來的駕駛感。現代車有好多電子輔助功能，例如駛過線會有震動提醒、煞車不當會有ABS制動系統介入防止鎖死車轆及打滑，感覺上好似是架車控制你。Mini就無這些功能，所以你要好用心去駕駛，反而可以提升駕駛技術」。他很欣賞Classic Mini中控台上各種機械式開關，認為手搖式車窗等人手操作很有儀式感，如果不是家人投訴，他甚至能享受沒冷氣的原裝設定，「始終要載人，所以都要照顧其他人感受，如果不是太舊款，其實都可以加裝冷氣」。

從夜遊當晚可見，大部分Classic Mini車主都會稍微改裝，楚雄說這亦是Mini的好玩之處，「新會員傾向改裝外殼和車身飾件，改裝到獨一無二，有些會員好捨得，單是改車都用6位數；而玩到有一定年資，就會開始欣賞汽車的原裝設計，了解背後的原因，所以會盡量保留原裝味道，改動反而不多」。楚雄說不論哪種玩法也沒有對錯，最重要是會員互相尊重，透過社交群組、聚會分享各自心得。說罷又走到其中一群會員前，揭開車頭冚細數家常，完全沒有散去的意欲。我們也不好打擾他們的雅興，雖然隨車前來，但最後還是決定用自己方法離開四野無人的聖士提反灣……●

文：周群雄

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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相關字詞﹕香港迷你車會 保養 老爺車 懷舊小車 車迷

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