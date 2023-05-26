家中雜物 堆積如山 物池「暢泳」 坦然面對內心

策展人小東分享「物池」的緣起，「2021年的時候，我們創作團隊遇到一個堆積了很多物品的空間」，她走入這間屋時感覺非常震撼，「很侷促，很多不同類型物品，堆積到客廳無路可走……為什麼會這樣呢」？當時屋主因為某些原因正要清空這間屋，小東便請藝術家前往，「用身體記住這種『好多嘢』、『好壓迫』的感覺」，藝術家也在屋主允許下帶走屋內的多餘物資創作，最後拿走的東西放滿9個紅白藍袋。

衣物變怪獸 「乜都食」

這次創作，小東說不是要還原屋主的故事，而是要思考「堆積」這件事。她邀請參展的5名藝術家，常用的創作媒介各有不同。劉菁兒是做混合媒介雕塑和跨媒體裝置；李心怡的創作圍繞雕塑、概念及裝置藝術；黃慧心集中於錄像和雕刻影像；劉家俊研究版畫、攝影及印模等；王嘉淳則正修讀聲音學並以噪音和田野錄音創作。這些藝術家如何用各自的媒介回應主題？

堆積以外，心理學上有「囤積症」，患者一直囤積物品以至嚴重影響家居環境。堆積物品的經驗，我們人人有過，背後或者有類似的心理機制。劉菁兒在作品《乜食藤的尾巴》中，用屋主的衣物，特別是帶有閃石裝飾的部分創造出「乜食藤」植物，牠有一條長長的尾巴，似可以蔓延開去直至把自己吃掉為止，由此思考為什麼囤積者在收藏物品時總是「乜都食」，又如何找到出口？加上她另一件作品《囤化石》，以父親蒐集的書本和石頭為創作材料，劉菁兒感知到的，是堆積的人可能需要物品帶來的安全感和信心。

堆積的物品，其實是比喻。小東說：「物品堆積了的時候，它們都只是堆積物，而且變成沉重的『一擗嘢』……就像我們成長的傷痛和回憶，都是『揦埋一嚿』的。」李心怡的《無題一至七（潮汐沿海灣漲退，而我甚麼地方都不去。）》，她在屋主的眾多物品之中，撿拾了沒什麼價值的平凡物品，以陶泥和水泥模塑它們，再投放於水中，讓它們沉澱和瓦解，從那些泥和粉末中，再難看見物品原來的樣子。或者要擁有必先懂失去時怎接受？黃慧心以亞加力膠片等材料創作4件作品，堆積的物品上或許有漂亮的圖像，卻總被遺忘，或者被摺疊、劃破、耗損，她以藝術手法轉化和創作，讓這些痕迹與瑕疵被看見和接納。

白色衣櫃召喚生活記憶

物品上會有個人及時代的痕迹。藝術家劉家俊同樣以屋主的衣物創作，作品《衣裝》由超過50件不同款式，但都是黑色且大多適合上班的衣物組成，他把明星和動漫角色的照片印在衣服上，讓人反思社會的日常規範。在同一展覽區域，還有個白色衣櫃，打開後發現放的不是衣服，而是一個個黑色播放器，播放王嘉淳在香港各處收集回來的聲音，他這個作品名字為The Closed Cabinets 2，這些聲音總是在召喚個人以至集體對城市生活經驗的記憶。

平日我們不太會留意到的物品，或者我們習慣與之共存的物池之中，有很多東西在底下翻滾着。如小東所言，只有抽取物品察看，才能靠近其盛載的靈魂碎片，以至更多無法言傳的感受。●

物池

日期：即日至6月24日（周三、四休息）

時間：下午1:00至6:00

地點：Wure Area（九龍灣宏照道11號寶隆中心B座7樓707室）

網址：bit.ly/3MMJaDv

文：胡筱雯

編輯：朱建勳