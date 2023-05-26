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創作小說搬上銀幕 吳家強首執導說屍人大戰

【明報專訊】吳家強是傳媒人出身，做過時尚雜誌的編輯、人訪記者，又會寫小說、劇本和拍電影。多棲身分的他多年來都堅持寫故事、小說。但在本地小說市場逐漸萎縮、讀者減少之下，為什麼仍想寫小說呢？吳家強抱着「有人叫我寫我便試試」的想法，更做了很多作者不敢想像的事——拍電影。在今年3月，本地出版社「字字研究所」出版了吳家強的小說《驅魔》，而《驅魔》在明年更會以電影身分亮相於人前，他更擔任電影版《驅魔》的導演和編劇，一嘗以鏡頭說故事。

小說未出版 已被電影公司相中

《驅魔》的起始是吳家強受監製田啟文之邀，寫一個鬼古、靈異題材的電影。由於外埠市場和投資者看好本地靈異電影，發現「殭屍」題材特別受東南亞地區的觀眾歡迎，便決定從殭屍入手。吳家強用了一個月時間完成小說，拿給田啟文看。他回想這件事時，覺得監製和投資者的支持是因為自己「夠誠意」。他的小說即使寫成，也並不代表監製和投資者願意「埋單」，有些人覺得這樣先寫好作品然後給製作團隊，是一件冒險的事，假如電影公司不願買下版權，分分鐘會血本無歸。雖說吳家強是受監製之邀，但他覺得像「自薦」，沒有經理人幫口，只有自己和筆下的故事。反思香港編劇的發展空間，吳家強感嘆非常困難，幾乎沒有人全職做編劇，編劇大多是副業，往往需要幾份收入來維持創作的理想，直言在港當編劇太艱苦了。慶幸，監製和投資者覺得他的故事值得一試，才讓今日的《驅魔》成真。

在未出版前，《驅魔》已經被電影公司買下版權，這是香港出版界鮮見之聞。吳家強分享，在外國有很多小說都和《驅魔》一樣，未印好流通市面，早早被電影公司相中，拍成電影。他說：「香港好像沒有這種文化，其實電影公司很願意接受他人投稿。」這個故事不但讓吳家強將文字搬上銀幕，還一嘗當電影導演的夢。而他這次膽粗粗當導演也是應另一名導演梁子明之邀。有一次梁子明和他飲酒，鼓勵他做導演：「我覺得你應該試吓知多啲。」朋友的肯定讓吳踏出了第一步，跳出文字給予的安全區。他自言自己第一次做導演「唔識驚」，本以為拍戲是一種好高壓、緊張的氣氛，導演會罵人，所有人都會非常趕時間，但是這次的劇組意外地安靜，大家都是默默工作，互相信任，讓他這名新手很安心。

敘事略修改 電影造型更豐富

將小說轉化為電影談何容易呢？吳家強得到不少前輩的提點，緊記「自己是拍電影，而不是寫小說，電影有電影的手法，要利用電影的優勢」。他在敘事手法上略有修改，不再只從文字角度思考，比如有一些角色的心理狀態以電影語言表達，像是以音樂表述，在角色的外觀上也作出改動，小說裏的角色造型較為低調，電影的角色造型則更豐富多彩。吳家強指觀眾可視小說和電影是兩個版本的故事，就像「性格不同的孿生兄弟」，電影對觀眾而言更為搶眼吸引，而小說則需要花時間了解。被問及會否介意原型小說為了電影拍攝而讓步時，吳家強回答：「我自己不抗拒別人改動我的作品，這次的合作我也有一些『話事權』。」他續稱自己不是很「堅持」的作者，「電影是一個團體的創作，只要事情向好的方向發展，我就完全不介意（改動）」。正正因為電影強調集體創作，不是像作家般「任性」，吳家強要顧及所有工作人員，要讓大家了解故事的意思和走向，需要「交代清楚」，才能讓大家在各自的崗位上發揮得更好。這種集體創作的方式讓吳家強的創作錦上添花，好像是服裝、造型、美術總監張叔平對塑造角色的建議和看法便衝擊了吳家強，他盛讚：「拉闊了自己的世界，給予我不少可能。」

沒觸及社會議題 純粹娛樂觀眾

拍一部香港的電影是不是一定要談情懷、講議題呢？近年香港不少電影都以社會議題出發，有談中年男同志的《叔．叔》、關注精神病人的《一念無明》、女性婚姻的《金都》等，《驅魔》相比之下的確沒有觸及社會議題。吳家強和製作團隊認為可以拍一些另類的電影給觀眾，本地電影的題材不止是沉重或關注社會的，吳家強續說：「我們有時候忘記了電影其中一個功能，電影也是娛樂的一種，我想做一個容易進入電影世界的故事。我希望大家看電影時會暫時忘記現實世界。」娛樂世人的故事有沒有一種既定的方式或者套路呢？吳家強並不認同有答案可循，「我們覺得有趣的東西，可能觀眾並不認為有趣，可是一味將就觀眾口味，反而會惹人生厭，像是將所有大卡士放在一部電影裏，不一定叫座，甚至票房可能很差，這些例子很多」。他續指，「每部電影都有自己的命數」，有時候好用力拍攝的電影未必賣座，或者未必有人欣賞，但至少自己享受創作過程。

藉「屍人」探究物種間差異

談及殭屍妖魔文化，吳家強認為香港影視作品裏的妖魔經常象徵着人類的恐懼，比如我們常常聽到的晚上不睡覺會被「丫烏」捉走，或是「做鬼都唔放過你」，這些恐懼衍生出來的忌諱，令人限制自己的行動。故有不少港產鬼片都與心魔掛帥，比如2002年的《見鬼》，主角接受了角膜移植後開始撞鬼，還每每看到意外死傷，電影將人類對死亡的恐懼無限放大。而荷李活的喪屍則是出自商場文化，諷刺那些困在商場的人們，沒有自我意識和選擇，「喪屍是需要在一個既定空間裏逃去另一空間，討論一種『劣幣驅逐良幣』的文化，一些沒有思想的人要攻擊一班有自由意志的人，喪屍故事裏生存下來的人才是最悲慘」。吳家強希望這次的故事帶觀眾理解殭屍的另一面，不單是熒幕前恐怖、受人操控、人死後的屍體而已。他從「物種競爭」入手，將殭屍故事變成兩個物種角力的故事，於是便有了以人類視角展開，講述與屍人的戰爭。

探究物種之間的差異、競爭是吳家強在疫情裏思考良久的議題，他認為即使人類在好幾十次大型災害裏生存下來，但還是受不了太陽暴曬、寒冷風暴吹襲，比其他物種脆弱。他不禁提出疑問：「很多生物比人類優秀，但為什麼人類可以成為世界的霸主？」於是一個比人類能力更優秀的屍人在《驅魔》裏誕生，故事裏的人類處於弱勢，負責對抗屍人的驅魔師需要外出工作餬口，甚至接驅魔job來維持生計，可是屍人一族掌管着經濟命脈，是大企業家，可以命令和奴役人類，掌握着大部分的資源，卻有延續後代的難處。吳家強指在不同作品裏的吸血鬼或喪屍雖然失去了人的身分，卻換到其他的力量，比如長生不死的能力，超越了一般人類，他問：「是不是我們得到一些東西，自然失去一些東西？是出於我們的選擇嗎？」即使回到現實世界，沒有屍人和人類之分，部分人類都會有仇富心態，掌握的東西愈多就愈容易招人妒忌，惹人討厭，有錢人就是生來邪惡，就像故事裏的屍人一樣，卓越的能力讓他們被人類認定為敵人，不殺不痛快。他留意到人類對弱者天生帶着同情心，就像一隻麻鷹準備吃掉兔子，不少人心裏都希望兔子平安無事，偏心了兔子，可是他們沒有思考過兔肉是雛鷹的糧食，說到底都是一種弱肉強食的叢林法則。而在《驅魔》裏，吳家強只想用一個相對「平等」的思考看待人類以外的物種——屍人，「一個人如何被定義為善良、邪惡，是看他站在哪一方」。

沒標明小說分類 待讀者決定

《驅魔》其中一個有趣的點是沒有標明分類，一般書籍都會以類別區分，方便書店上架銷書。吳家強自言也不懂為書下定義，覺得為書找一種定義沒有必要，反而是留待讀者決定。他說：「別人怎樣看，你是無法掌握的。」而寫小說是他眾多創作方式裏逃離現實的出口，和做運動一樣，「如果有企圖和目的去做，就會有很多計算，而我都計算不到」。《驅魔》的故事是他在疫情時留在家中的產物，他在疫情期間大多留在家中閱讀，空出來的時間便用於整理資料，整理的過程中，故事的脈絡便慢慢浮現在腦內，以一邊寫小說，一邊整理大量資料來創作。他說：「我不是想拿一些東西回來，而是去想有些東西不會那麼快流失。」他不談堅持寫作的原因，反問我：「你會不會覺得刷牙是種堅持？」

文：楊喜盈

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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