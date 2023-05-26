屯門→荃灣→沙田 愛寵遊車河毛孩大滿足

起點：三聖邨海濱 狗狗散步熱身

行程起點選在泊車極方便的屯門三聖邨，不止三聖街有不少咪表位，附近亦有露天停車場（時租$12起）和三聖停車場（時租$20起），可泊好車慢慢歎早餐。更重要的是這裏有風景優美、長約800米的青山灣海濱長廊，可邊放狗邊欣賞青山灣及避風塘海景。長廊設有飲水機及寵物糞便收集箱等設施，適合狗狗散步熱身。●

第1站：遊圓墩村古屋 遇神秘巨柱群

由三聖邨出發，先從三聖街右轉青山公路往深井方向駛去，行車約9公里（約10分鐘）便到達豪景花園迴旋處前的隔音屏障，這時可靠左線及在行人天橋下左轉，駛入豪景花園的停車場（時租$15）。泊車後，從龍騰路經龍如路向上走，行1公里（約12分鐘）便來到大欖郊野公園深井管理站。今次到訪主要希望帶着狗狗參觀現已成為民安隊訓練營的圓墩村古屋及周邊景點，不過由於路程約長4.7公里（步行約1.5小時），而且海拔攀升幅度約高110米，起步前須考慮毛孩的體力。若擔心狗狗無法走畢全程，可改往管理站前右邊的平坦馬路往深井沉澱塘堤壩，風景也宜人。

若決定往圓墩村古屋，可步行穿過管理站欄閘進入大欖自然教育徑，約400米後經左邊石級走上圓墩觀景台。這裏可看到青龍頭與馬灣之間的海域，視覺上航經的貨輪就好像在住宅旁擦邊而過，形成一幕奇特的景色。之後原路返回大欖自然教育徑繼續向上走，前行約600米左轉入圓墩郊遊徑，再走約800米便會來到民安隊圓墩訓練營。順着旭昇道往下走，先會經過左邊一個小小的人工湖庭園，內裏多條中式石橋雖已油漆剝落，但正好營造出一種時光倒流的錯覺。再向下走便會來到圓墩村古屋遺址，現時同樣交由民安隊使用，不過遊人仍可走到古屋群前，欣賞建築結構、屋頂及屋角的動物雕飾。留意由於訓練營經常有學員跑動，記得要為狗狗扣上牽引繩。

參觀完畢，可順着古屋旁的山徑繼續前行，約700米後便可走到引水道旁的馬路，轉左直走便可返回深井管理站。途中我們經過多組神秘的巨型石柱，翻查土木工程拓展署資料顯示，這些石柱都屬於人造斜坡工程的一部分，主要用於阻擋山泥傾瀉及落石，保護山下民居。●

第2站：毛孩水療扮靚 掃街式歎零食

從深井管理站回到豪景花園取車，駛回青山公路後向荃灣出發。雖然可以在深井海韻花園左轉，經深井消防局駛上屯門公路往荃灣方向走，但今次我們選擇沿青山公路行駛，慢慢欣賞海邊風光及穿過有港版「千鳥居」之稱的荃灣海安路隔音屏障，之後才經海安路、海興路、大涌道，駛入南豐紗廠旁的華懋荃灣廣場停車場（時租$22）。雖然南豐紗廠也有停車場（時租$25），但車位極少。

相信不少人都知道南豐紗廠是寵物友善商場，但為免牠們追逐玩耍或令其他客人受驚，商場建議寵主使用牽引繩。場內有不少餐廳都容許寵物進入，不過記者就較喜歡帶着狗狗在商場「掃街」，因為有不少店舖售賣優質寵物糧食，如The Ducksman×Hidden Gems（101號舖）就有10多款特別的寵物零食可供裸買，如「怪獸雞腳」、「如來鴨掌」，可讓狗狗逐樣試吃，合心水才大量購買。去年開業的寵物商店Petisan（115號舖）則主打高質寵物用具及糧食，如據稱可保留更多食材營養的凍乾（freeze-dried）糧食，以及採用新鮮食材炮製的鮮食包等。另店舖提供寵物美容及水療服務，寵主大可交託店員為寵物扮靚靚，自己則乘機到商場地面的人氣餐廳THE MATCHA TOKYO（G01號舖），品嘗以京都宇治手摘茶葉冲製的飲品，以及結合牛角酥香脆口感與窩夫外形的croffle餐點，之後再接回寵物繼續旅程。●

終點：樂園奔跑放電 Q爆「柴犬」搶鏡

離開停車場，可沿青山公路直駛至海興路迴旋處，兜一個圈於第3個出口離開，當經過翠豐臺便可靠右駛上新界環迴公路，經城門隧道、沙田鄉事會路駛至沙田新城市廣場停車場（時租$22起）。位於新城市廣場Movie Town外的寵物同樂園於去年6月才啟用，佔地2500平方呎，場中的巨型柴犬擺設超可愛，吸引不少人前來打卡。園內設多種訓練裝置如平衡木、吊環、跳台供狗狗遊玩，花點心思構圖便可為狗狗拍出呃like靚相（詳見「拍攝貼士」）。須留意新城市廣場內不容許寵物在地上走動，在商場內寵主便要手抱、使用手提袋或寵物車。商場設有中或小型寵物車借用服務，可到1期4樓顧客服務中心查詢。●

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文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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