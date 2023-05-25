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high jewellery：美國已故藝術家Daniel Brush 黃金、鋁、鋼製珠寶 顛覆想像

【明報專訊】現代人定義珠寶，大都是想到以各種金——黃金、白金、鉑金，鑲上不同寶石戴在手部或頸上的飾物。但在珠寶的發展軌迹中，鋁、鋼等也曾經是不少珠寶工匠應用的材料，而且不一定製成首飾，也會做成裝飾器物。L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校正展出美國已故藝術家Daniel Brush以黃金、鋁、鋼創造的珠寶和器物創作。這名大師曾這樣形容：「珠寶是接近神的載體，是能將夢想放進日常生活的通道，探向未知的迷宮當中。」

Daniel Brush認為寶石和金屬是地球的靈魂，具有能連上神明的神秘力量。擁有一雙工匠巧手的他因為愛情而開展其珠寶旅程，他在卡尼基美隆理工學院（即現今卡尼基美隆大學）遇上生命中的繆思女神，並在尋覓婚戒過程中受到啟發，展開對珠寶的探索。除了從愛情中尋找靈感，早於13歲時，他在Victoria & Albert Museum看見一隻產自伊特魯里亞（Etruria）文明的黃金碗，碗上精緻的珠化顆粒令他決心鑽研古代金工工藝，自學研究並掌握技藝。他從中世紀飾物品及盔甲、日本金屬製品及拿破崙時期的行李箱等汲取靈感，製成各種設計。

雕琢小至0.0008吋金珠

自他13歲時看見伊特魯里亞文明的黃金碗後，一直對黃金念念不忘。Daniel被黃金多變、加熱後延展度高的特質深深吸引。1967年他購入一盎士黃金，為妻子Olivia製作婚戒。戒指參考古希臘金工傳統，以「海克力斯之結」為造型，象徵愛情的力量。後來在1970年代中，他將創作力聚焦珠寶，也集中使用黃金為媒介，掌握珠化技術。遠古的伊特魯里亞人擁有爐火純青的珠化技術，他們精湛的手藝能使用細小的金珠幾近無瑕地飾滿黃金器物的表面。

千百年來，無數冶金工匠均嘗試掌握這門一度失傳的技術。Daniel開始在半球形的黃金結構表面做實驗，於廚房桌上以4種工具雕琢出小至0.0008吋的金珠。其中一次他更雕琢出多達78,000顆微細金珠，再花上幾個月時間，以只有兩根毫毛紮成的畫筆將金珠逐顆貼在拱面上。但他在焊接金珠的工序時卻步，因為只是3秒的時間誤差，便足以令未能牢固於拱面上的金珠跌落及熔解，他將這個未完成的圓拱金托擱在一旁，一擱就是兩年。某日太太在他如常早餐時鼓勵他再次嘗試，最後啟發出Daniel在1973至1985年間創造的一系列借鑑古文物設計，飾有金珠的珠寶和器物，例如文藝復興貴族風格的戒指、一套仿19世紀珠寶的別針、頸鏈和耳環，以及懸吊一枚貼滿金珠吊飾的紅玉髓和黃金念珠。他也探索柔軟的黃金與冷硬的鋼融和的可能。其早期的金鋼混合作品便融入黃金馬賽克嵌花，向拜占庭藝術致敬。其中《熊蜂》胸針飾有半球形結構，教人聯想到歐洲教堂和鄂圖曼清真寺的宏偉拱頂。

重現鋁製品璀璨光芒

鋁在今時今日是甚少應用到珠寶的素材，Daniel開始接觸鋁這種金屬，是因為跟從事汽車機械技師的友人Charlie一起修復古董跑車。後來他跟太太到華盛頓時，看到一副雕工精細的鋁合金歌劇望遠鏡，看到其簡介寫道鋁在當時被視為最貴重的金屬。這曾經異常珍貴的金屬，如今成為尋常不過的廉價素材，令Daniel不斷反思貴重物品的價值。當他知道鋁金屬珠寶和器物在1855年和1867年的巴黎博覽會展出時引起哄動，還有19世紀法國鋁材珠寶是由Honoré Bourdoncle為首的工匠大師親自雕刻和塑形時，令他潛心探索鋁材。

他發現鐫刻技術可增強鋁製品的璀璨光芒，約在2015年創作一系列迷人的鋁金屬胸針和串珠頸鏈。作品大部分鋪鑲碎鑽，提升光線折射效果，亦有鑲嵌中央寶石及玫瑰式切割鑽石、彩色寶石等，另一些設計以半球形透明水晶為主體，嵌入微小寶石或金粒，挑戰對價值和貴重物品的既有觀念。胸針上的鐫刻雕工奪目而不着痕迹，由有序與隨機的線條交織而成，如海螺、漩渦，又像浪潮在細沙上留下的痕迹，另一些紋理則像地質樣本或岩層，縱橫交錯的裂縫間鋪鑲鑽石，同系列頸鏈則以手工製空心圓珠與彩色寶石串成。

全人手製作鋼材珠寶

Daniel早年的金工實驗作品均帶有考古色彩，後來素材逐漸由黃金轉移至鋼，最初他選用碳鋼作為素材，這些裝飾器物的形態接近雕塑，靈動線條恍如有機的生命體，例如觸感獨特、供握在手中的「波浪」系列。這些玩賞器物含蓄地呼應日本武士刀的護手，展現出他對日本藝術和金工的透徹了解。然後他開始創作不鏽鋼作品，埋首鑽研不鏽鋼的各種等級和成分，追尋最先進的航空用不鏽鋼，掌握鏤雕、鐫刻和雕琢精鋼的技術，並在不鏽鋼表面鑲嵌鑽石。Daniel也喜歡印度古董玫瑰切式割鑽石含蓄婉約的光芒，與現代、堅剛的鋼材形成強烈對比。每枚全手工製作的胸針均由一塊完整鋼材雕琢而成，不加鉸接或焊接，單是鐫刻工序已可花上千小時。

他後來創作的「太陽神與酒神」鋼器物系列，在幾何結構上綴以弧線、渦紋和迴圈，鑲嵌玫瑰式切割小鑽，加強跳脫生動效果。他選用厚9.53毫米、面積為3×24吋的不鏽鋼，以手鋸切割出合乎太陽神格律的幾何結構，再按酒神美學鐫刻抒情的曲線，並以手工細心打磨和拋光，直至厚度只餘不足3.18毫米。整個創作過程，他只用手鋸、銼刀、拋光器、鑽鑿，以及鑲嵌鑽石用的雕刻刀。胸針以磁石代替別針是他採用已久的方法，能減少損壞衣物。其作品《一千里路的詩篇》由24件鋼方格組成，靈感源自Daniel嚮往的日本天台宗僧侶苦行旅程。每件方格均親手鐫刻弧線，鑲嵌鑽石。他一直偏愛手握的珠寶，較佩戴在身更覺親密。他幻想佛教僧侶探手口袋中，摸到一件器物，此器物在手中傳遞強烈的觸感，成為撫慰人心的護身符。●

Daniel Brush啟迪之旅：金、鋁、鋼的創與造

日期：即日至10月2日

時間：下午1:00至晚上7:00

地址：L'ÉCOLE珠寶藝術學院尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓510A

費用：免費入場，提供免費導賞團，須於網站預約

網站：www.lecolevancleefarpels.com/hk

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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