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Life & Style

the buzz：Yusuke Takahashi師承三宅一生 優雅針織衫 顯現內在美

【明報專訊】正值轉季時候，除了大家期待的大品牌全新系列，其實還有很多值得我們注意的新進品牌。它們可能不怎麼家喻戶曉，卻有着獨特風格和設計理念，值得一探究竟。連卡佛每季也會引進各地新進品牌，與顧客分享勇於表達自我理念的設計師。《明報》life&style為大家精選當中的設計人才作專訪，這次率先為大家介紹來自日本的時尚品牌CFCL。透過對品牌的認識和了解，一起擴闊時尚視野。

日本時尚品牌CFCL，用上簡潔的字母縮寫作為名字，意指Clothing For Contemporary Life，予人一種現代感。品牌崇尚簡約、低調，並以環保理念為核心價值，主打長青耐穿的男、女裝服飾。一如當今時尚界趨向先進技術發展，品牌推出的衣服以環保聚酯纖維紗線製成，利用電腦創造而成的3D針織服裝，擁有誇張的線條輪廓，配以無結構式的剪裁，流露出一種前衛的藝術感，亦讓人想起日本時尚經典三宅一生（Issey Miyake）的招牌縐褶服裝，相信正因為品牌設計師Yusuke Takahashi跟隨了三宅一生長達10年之久，因此在創作路上深受對方的影響。

提升穿衣者生活品質

「打從2010年畢業後，我便立即加入Issey Miyake的設計工作室，可以說在那兒建立起自己的設計哲學基礎，而CFCL的哲學亦是從Issey Miyake繼承而來。」Yusuke Takahashi所強調的「哲學」，除了設計風格外，當中還包含了一份價值觀，即使在2020年自立門戶創立個人品牌，Yusuke Takahashi並沒有選擇自己的名字作為品牌名稱，而是用了縮寫，「這意味着以是否對社會有意義的角度來製作服裝，而不僅僅是設計師的個人美學」。

CFCL視衣服為支持生活的一種「工具」，然而，卻與餐具、文具和其他日常用品不同，衣服顯然擁有較多面性。「衣服除了日常的功能，還可以成為表達品味與社會地位的『工具』，從而與其他人互動，超越階級和種族。」Yusuke Takahashi認為在時尚行業中，大家慣常只會關注設計外觀和潮流趨勢，因而往往忽視了衣裝的本質。因此他希望能夠透過品牌的設計來提升穿衣者的生活品質，並為CFCL定下創作風格：優雅、舒適和易於處理。

針織衫由家居服到西裝

雖然品牌以針織物為主要製衣物料，而針織物亦通常用作家居服，比如毛衣或運動服如T恤和連帽衫等，不過CFCL的設計，卻絕不會予人過於casual的感覺，Yusuke Takahashi表示：「我們的設計着重優雅，這與歷史上受歡迎的時尚風格有關。我們深信依循人們長期以來喜愛風格，便可以創造出同樣深受人們喜愛的長青服飾。」對於品牌而言，最大的挑戰是要保持針織品的特性和舒適功能，同時創造出晚禮服和西裝等針織服裝。從品牌2023春夏系列中，便可見深受建築結構啟發的立體剪裁服裝，糅合褶縐效果，呈現出獨特的廓形線條。品牌更創造出專屬的名詞Knit-ware，並一直將之作為系列的主題。「Ware一詞用來描述一種容器，例如陶器、餐具。對於CFCL來說，Knit-ware意味着衣服具有陶器的優雅外觀與實際功能。品牌將衣服定義為身體的容器，希望製作不同的衣服，讓人看起來強壯，而且像一層薄薄的皮膚，讓穿衣者內在的美顯現出來。」

堅持可持續發展

至於在可持續發展方面，品牌目前在所有生產中使用約76%的回收或認證材料，Yusuke Takahashi承認還可以有進步空間。「現時回收材料的變化依然不大，因此無法僅使用從回收而來的材料來製作服裝。嚴格來說，使用100%的回收材料在物理上是可行的，但由於沒有足夠的材料來實現品牌追求的精緻度，因此部分生產（24%）我們還是使用非回收材料來製作。」事實上，品牌現正與紗線製造商開發紗線，正在生產一些能達至精緻度高的紗線，「我們希望在未來擴大這方面發展，目標是將回收和認證材料的比例提高到100%」。●

亞洲時尚風

除了來自日本的CFCL外，連卡佛亦從亞洲不同地方引進風格各異的時尚品牌。

越南時尚品牌Gia Studios於2018年創立，由多名越南工匠組成，將傳統越南工藝與現代簡約設計結合。創立至今品牌一直主打長青、都會時尚、休閒脫俗的風格。對每一個細節的要求都一絲不苟，從細微的線條以至複雜的剪裁也極為講究，同時追求卓越工藝、精緻物料和精準剪裁，力求體現簡約美學。●

韓國時尚品牌Le 17 Septembre由Grace Shin主理，主打現代簡約設計。品牌的衣服都以小量生產，以履行環保的原則。2023春夏系列從地中海的悠閒早上和大海汲取靈感，貫徹品牌的獨特美學風格，帶來多款百搭設計，以自然和諧的亞麻色、啡色和白色展現傳統韓服的優雅幾何線條。●

日本首飾品牌Mio Harutaka，設計靈感源自大自然，深受當中的樸實美態和詩意啟發，首飾設計夢幻脫俗。品牌的所有首飾均以18K金和精心挑選的寶石打造，並由專業日本工匠以人手鑲嵌而成。所有耳環均以單獨一枚發售，讓顧客配搭喜愛的組合，展現獨一無二的風格。●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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