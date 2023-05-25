showcase：Kim Kardashian挑選品牌舊作 當下視角 重塑經典設計

對於一般普羅大眾而言，提起Kim Kardashian就會想到她如漏斗般的惹火身材。當然她那雙厚嘴唇和豐腴臀線有人會吃不消兼覺得誇張俗氣，卻也有人甚為欣賞並認為是新的審美標準。她自成名以來的一大堆「惹火」八卦新聞，卻頗能讓人「肯定」她在上流名利場的長袖善舞。以上均為Kim Kardashian予人的刻板印象，但話說回來，她同時也是一個熱愛時裝的資深時裝迷，除了因為人氣和影響力而被廣邀為各大品牌代言，她自己也創立了市值達天文數字的內衣品牌Skims，因此絕不能視Kim只為一團肉的性感尤物，她對時尚的觸覺確有令人佩服之處。

經典設計縫上年份牌

也許因為擁有一副玲瓏浮突的身材，令Kim特別鍾情於1980、1990年代的時尚風格。當年的設計師喜歡將女性身體作為媒介，以誇張肩膀、突出胸部和收緊腰線來展現充滿「攻擊性」的女性性感形象，而表表者就有Dolce&Gabbana。適逢近年性感風格強勢回潮，品牌兩名創辦人兼設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana又發現Kim對品牌經典舊作的熱愛，便於今個春夏季邀請她從品牌1987年到2007年間的作品中挑選，然後再由設計師將經典重塑。事實上Kim確實不負所託，雙方經過數個月的溝通和合作，選出極具代表的品牌經典，設計師再以當下的視角重新解讀和詮釋。

系列多個造型以單色為主，卻以不同物料的紋理和質感營造豐富層次和突顯性感的廓形。例如以針織和彈力面料製的連身衣，或模仿男士西裝的套裝，均緊緊包裹着女性優美的身段；半透視的薄紗、蕾絲、野性豹紋，配合如內衣的胸衣、貼身leggings和迷你裙等，性感撩人得令人喘不過氣。設計師雖從典藏中大膽取材，卻將之縮短、收緊或拉長，帶來全新視角和風格，上衣剪裁尤其纖細，褲裝和外套則以寬鬆處理，外套搭配誇張墊肩，無非為突顯女性的性感曲線。每件重塑的經典作均會在當眼處縫上年份牌，例如一件科技面料和PVC製的透明雨衣上有年份1994-95，就是品牌的1994/95秋冬New Rock'n Roll系列，由Kate Moss演繹的同款雨衣。●

查詢：Dolce&Gabbana 2877 5558 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Eva I.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：小牛皮新袋 簡約線條DG互鎖

Dolce&Gabbana的春夏季與Kim Kardashian合作，締造一個經典重塑的系列。品牌的全新袋款DG LOGO亦找來Kim的妹妹Kylie Jenner作廣告代言。今年25歲的Kylie Jenner跟姊姊一樣擁有性感風騷的美貌和驕人身材，演繹的DG LOGO手袋則線條簡約及輪廓分明，以單色小牛皮製造，飾有立體效果DG互鎖標誌，辨識度奇高。系列設有斜孭款、相機袋款、手提袋和小型皮革配飾等，顏色選擇豐富，例如斜孭款就有綠、黃、藍、淡紫和淡粉色，不過仍以黑、白、紅3色最為吸引。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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