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攝影展覽：一睹Helmut Newton經典攝影作品

【明報專訊】作為攝影師Helmut Newton的忠實擁蠆，看過不少以主題為本的展覽，如以地理為本的Newton, Riviera，又或是以女性為主的Helmut Newton: I Like Strong Women，但在以主題策展為主流的世界，其實純以時間為本的策展方式，能讓觀眾看到更多。如現於米蘭Palazzo Reale舉行的HELMUT NEWTON. LEGACY（A），便能一睹Helmut Newton自1960年代開始至千禧年的作品，亦有從未於意大利展出的展品。

HELMUT NEWTON. LEGACY原為Helmut Newton百歲誕辰的紀念回顧展，但因疫情關係押後於2021年於Helmut Newton Foundation舉行，其後巡迴到米蘭。策展方式純以年代來劃分，不少經典作品大都看過，如不少名人Charlotte Rampling、Karl Lagerfeld等人像，又或是多幅全裸作品Sie Kommen。但整個展覽最有趣，是他於1960年代拍下的早期作品，也有不少作相辦用的寶麗萊和作品剪報，亦有私人生活照，如他與Richard Avedon的合照（B），是值得擁躉朝聖的展品。●

網址︰www.palazzorealemilano.it

文：Dawn Hung

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