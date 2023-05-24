攝影展覽：一睹Helmut Newton經典攝影作品

HELMUT NEWTON. LEGACY原為Helmut Newton百歲誕辰的紀念回顧展，但因疫情關係押後於2021年於Helmut Newton Foundation舉行，其後巡迴到米蘭。策展方式純以年代來劃分，不少經典作品大都看過，如不少名人Charlotte Rampling、Karl Lagerfeld等人像，又或是多幅全裸作品Sie Kommen。但整個展覽最有趣，是他於1960年代拍下的早期作品，也有不少作相辦用的寶麗萊和作品剪報，亦有私人生活照，如他與Richard Avedon的合照（B），是值得擁躉朝聖的展品。●

網址︰www.palazzorealemilano.it

文：Dawn Hung