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回溯百年品牌金屬根源 幽默設計 平底鑊×不鏽鋼椅

【明報專訊】2021年是意大利品牌Alessi的100周年，但因為疫情關係改於去年才慶祝。今年則算是品牌正式踏入下一個100年的第一個章節。品牌創辦人Giovanni Alessi之孫、品牌總裁Alberto Alessi，亦回歸品牌本業素材金屬，溫故創新，以Ars Metallica為大主題，開啟品牌新章節。

拉丁文Ars Metallica，意指金屬工藝（The Metal Arts）。這個主題於Alessi而言有兩個意義。一是品牌自設計庫藏中找到超現實主義藝術大師Salvador Dalí於1973年在Alberto Alessi邀請下創作的藝術作品Obget inutile, vase, sur un problème de topologie négative。當時，Alberto Alessi認為品牌既有產品過於沉實，大都用上機器壓制金屬廚具，於是他有了製作不限量藝術作品的念頭，便找來Giò Pomodoro及Pietro Consagra等多名藝術家合作，Dalí亦是其中之一。但在父親Carlo Alessi反對下計劃被擱置，直到50年後的今日，推出這個改以純銀製、限量99件的封塵之作。

狹窄工藝 發揮無限創意

另一個與主題時機相合的動機，是Alberto Alessi認為品牌需要在百年後的今日尋根。回首Alessi的發展史，特別是自Alberto Alessi於1970年代加入家族企業後，品牌1990年代的不少作品，合作的設計師均因為素材的靈活度而愛用塑膠為主要素材。但品牌根本是源自位於米蘭西北約100公里城鎮Omegna內的金屬製品工場起家，創辦人Giovanni Alessi本身便研製金屬車削製品。Alberto Alessi為回溯品牌根源，找來設計師Giulio Iacchetti聯合策劃Il Tornitore Matto展覽（英文The Mad Turner，以愛麗絲夢遊仙境一角The Mad Hatter為靈感，意指瘋狂車削手），找來9個設計單位，設計以旋轉金屬車削工藝為本的作品。Alberto Alessi分享道︰「今次合作單位，大都是按過往的合作經驗來選擇，最重要是他們能否捕捉這種工藝的時代韻味，並將之重新演繹。金屬車削是個相對狹窄的工藝，能設計的東西十分有限。另一個以金屬車削工藝為主題的原因，是因為現在有這麼多製作技術，設計師變相更自由，基本上所有設計都能生產。但這種當代特質並非我想透過今個系列探討的東西，設計師亦因為過度自由而『限制』了創意。所以今次便以這種諸多限制的工藝，來挑戰設計師的創意。」Il Tornitore Matto展內，有不少有趣的作品，如Michael Anastassiades設計的Trumpet，便一如作品名字用上製作喇叭的技術來做花瓶。Paolo Ulian的作品Compressioni則將車削好的金屬盆壓垮製作成不同圖案。

面對年輕化挑戰

作為百年品牌，Alessi面對品牌需要年輕化的挑戰。假如Il Tornitore Matto是以設計大師為本，那同場展出已故設計師Virgil Abloh的Conversational Objects便是面向年輕族群。有別於上年以行山用品為靈感的Occasional Object餐具系列，Conversational Objects餐具及燭台系列以五金工具為靈感。同時，今次亦推出Philippe Starck以平底鑊為靈感的Poêle家品系列。訪問時Alberto Alessi笑言︰「我與這位相交約40年的好友見面時，他不時會拍摸我的屁股，哈哈。這個Poêle家品系列的研發時間，差不多用上4年，有了一個將平底鑊與椅子結合的念頭，回歸品牌根源之餘，亦將這個技術由廚具轉移到家俬，算是一個摸屁股的小報復。」Philippe Starck則說︰「這個作品算是Alberto Alessi的詩意取向，與我的幽默感結合。約3、4年前，他給了我一張帶有4個手柄的煎鍋草圖，我覺得這個想法很有趣，讓我無法抗拒。於我而言，每個項目都各有不同，各有特殊意義。由鋼製成的Poêle系列，主要特徵之一是素材，用上世界上最硬最耐用的金屬。將之製作成椅子時，會遇到成形時的阻力，特別是這個金屬椅面的深度是以毫米為單位，是一個艱苦的過程。」

加入可持續素材 改善人們生活

在設計及合作設計師的層面，品牌廣及不同年齡層，作為可持續發展的手段。品牌首席執行官Daniel Talens說︰「品牌的原意，是推出能改善人們生活的設計品，集設計、工藝及功能於一身，並加入可持續素材，讓產品能代代傳承，Poêle系列便是一例。」除了產品，品牌在生產層面早就加入可持續元素，如以太陽能為主要生產能源，素材則為可再造素材來源。但如何保持自身特質，亦是品牌可持續發展的重點。「品牌早於1970年代開始便與設計師合作，是品牌的核心，與其他品牌偶一為之做法不同。」

另一品牌不可多得的特質是幽默感，是當下以有型為主的設計界中少有的元素。Philippe Starck也表示︰「Alessi是一個自相矛盾品牌，一方面是一個與不鏽鋼抗爭、世代相傳的家族企業。另一方則看重想像力、幻想和品質。在我倆合作40年來，共同創作39項設計企劃，我們變成了非常尊重幽默的老朋友。幽默是人類智慧最美麗的表現之一，而Alberto是個極具幽默的人，總是非常放鬆，讓我們合作似玩樂多於工作。」近年不少品牌進入交接期，問Alberto Alessi如何將品牌特質傳至下一個百年時，他表示︰「我不知道，亦不想知道。因為我希望品牌的未來發展，是走向開放能迎接不同的可能。現時有兩名第4代家族成員加入品牌，分別參與創意及經營部分。品牌下一個百年，便看他們的造化。」●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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