伊部菊雄 鑽研「不會跌爛的腕表」 時間見證40年重大時刻

G-SHOCK的面世要由一個遺憾開始說起。

伊部菊雄在1976年加入Casio，當時並未有推出防撞表的計劃，但後來他不小心摔破了自己非常珍惜、畢業時父親送給他的腕表，於是決心製作一枚「不會跌爛的腕表」。起初團隊嘗試在腕表外包裹柔軟的物料，但無論包裹了多少層防震橡膠，腕表在跌落測試時仍然損壞，而且用到的緩衝物料愈多，體積也愈來愈大。後來團隊嘗試以「5級防震結構」解決問題，即由5種緩衝物料保護腕表核心，每天從3樓高的廁所窗口將原型腕表摔到地面測試。「最初腕表是以能抵擋10米高處摔落來構造，但我們發現強化原本脆弱的部分後，反而更易令其他部分損壞，一直找不到解決方法。」伊部菊雄說：「直到有一日我在公園看到小朋友玩橡皮球，突然想到如果將腕表放在一個彈力橡膠中間，或者就能減低外力衝擊，於是就有了將腕表核心在表殼內懸空的設計。」花了2年時間研發，第1枚的G-SHOCK DW-5000C腕表終於在1983年誕生。

「貨車輾過腕表仍然無事」

設計破天荒，在剛推出時卻完全不受歡迎，因為當時流行細薄的表款。「我們嘗試將產品打入美國市場，在廣告中以『不會跌爛的腕表』為宣傳，很多人看過廣告後半信半疑，寄信到當地一個專門驗證真偽的電視節目，要他們測試。他們找來一架大型貨車輾過腕表，重現我們廣告內的實驗，結果腕表仍然無事，於是腕表在美國市場變得大受歡迎，很多消防員、警察，或是玩滑板運動的人都會買G-SHOCK。」到1990年代日本的美國街頭文化盛行，當地開設愈來愈多美國雜貨店，它們也從美國引入G-SHOCK「回流」日本；加上1994年奇洛李維斯演出的大熱電影《生死時速》，於是腕表乘着熱潮「衣錦還鄉」，當地時裝雜誌大事報道，令全國由學生到不同階層也愛上它，再發展成今時今日人所共知的表款。

換上金屬外殼 碰撞時避震卸力

雖然腕表歷年推出過不同款式，但基本結構是「40年不變」。當然這些年來系列加入了太陽能、感應器、藍牙等各種功能，團隊也需確保它們摔不壞，也積極研發新腕表外形、素材、顏色等。不過伊部菊雄卻是個長情的人：「我現在戴的還是初代G-SHOCK的款式，只是加入了太陽能功能。」至於近年受到熱炒的G-SHOCK Full Metal系列，他表示跟研發初代一樣大約用了2年時間，雖然換上金屬外殼，但原理就像汽車的泵把（bumper）一樣，可以在碰撞時避震卸力。

結合美學、工程科學、運動、街頭文化

展覽中的技術體驗館讓大家了解腕表的研發，例如由專員示範撞擊測試，親身試驗表體的強韌結構，並可嘗試在2米高處掉下腕表測試，見證其耐衝擊和防震性能。時光隧道部分則重現系列40年來的重大時刻、各別注型號的誕生和設計上的轉變，也可見G-SHOCK不只是腕表，更結合美學、工程科學、運動、街頭文化，反映不同年代的潮流。

作為系列40周年首站活動，香港地區率先開賣限定型號腕表，包括40周年限定紀念Remaster Black黑魂系列，4款型號包括可更換兩種不同經典風格表圈的DWE-5657RE-1，以及大受歡迎的GA-2140RE-1A、DW-6640RE-1和GA-114RE-1A，表帶上均印有匯聚40年開發歷程中獨當一面的重要型號。另外專為潛水人士而設的Master of G FROGMAN系列今年踏入30周年，特別推出第2款限定紀念版：赤紅配色的GW -8230NT-4和全新推出的MRG-BF1000R- 1A，採用品牌在日本山形縣廠房工藝製造的旗艦級鈦金屬潛水專用腕表。伊部菊雄更預告，今年秋天品牌將會為「迎接50周年」而推出全新概念表，叫大家好好期待！●

查詢：shopcasio.jebsen.com

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Watchout]